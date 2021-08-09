Актрису Калашникову ограбили в европейском поезде на 10 млн рублей

Российская актриса и певица Анна Калашникова рассказала порталу StarHit, как её ограбили в Европе — звезда ехала на поезде из Италии во французский город Канны на международный кинофестиваль. Девушка добавила, что злоумышленники украли её чемодан с имуществом на 10 млн рублей. Потерпевшая отметила, что одна сумка с вещами всё же уцелела.

Один большой [чемодан] уцелел, потому что, видимо, оказался тяжеловат для преступников: туда я уложила все объёмные вещи: вечерние платья для красной дорожки и дневные наряды, купальники, головные уборы, кроссовки. <...> А вот семь пар туфель и шесть небольших сумок туда уже не поместились. Их я вместе с коробкой с украшениями и часами везла в другом чемоданчике поменьше. Его утащили с места, где в поезде лежит багаж, — заявила модель.

Артистка подчеркнула, что обнаружила пропажу при выходе из вагона, а потом написала заявление в местную полицию. К сожалению, в составах нет камер видеонаблюдения и получить оперативную информацию о ЧП невозможно. Калашникова пожаловалась, что преступники унесли с собой много брендированных вещей, подаренных ей женихом Иваном. Среди них — серьги за €50 тысяч.

В апреле Калашникову госпитализировали в больницу. Модель упала в обморок после обильного ужина в элитном ресторане.