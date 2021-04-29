«Переволновалась»: Калашникова упала в обморок в ресторане

Певица и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова госпитализирована в больницу. Как рассказала KP.RU пресс-секретарь артистки Анна Чмерина, модель упала в обморок после обильного ужина в элитном ресторане. Она отметила, что самочувствие звезды ухудшилось на фоне волнений.
Чмерина
И видимо, на фоне переутомления, перелётов и прочих волнений у Ани упало давление и случился обморок. Врачи пообещали отпустить её домой после обследования. Надеемся, что других проблем со здоровьем у неё нет, — отметила пресс-секретарь.
Она также рассказала, что перед рестораном артистка устроила жаркие танцы в одном из столичных клубов, куда она приехала поздравить с презентацией нового сингла актрису Дарью Егорову и известного блогера Александру Кошкину.
В ресторан Калашникова поехала на встречу с приятелем. Там и случился обморок. Певицу тут же доставили в расположенную рядом частную клинику. Медики оставили её на ночь в больнице, поскольку она жаловалась на сильное головокружение и тошноту.
Чмерина добавила, что из-за случившегося под угрозой срыва оказались съёмки клипа «Гагарин». По её словам, если отменить съёмки, то они «попадут» на 10 млн рублей: аренда студии уже оплачена, отправлен гонорар шоу-балету, режиссёру ролика и стилистам.
Ранее сообщалось, что 75-летняя экс-помощница покойного столичного градоначальника Юрия Лужкова избила Калашникову из-за их бывшего общего возлюбленного Прохора Шаляпина. Женщине не понравилось, что артистка предложила ей сняться в клипе, где она восстаёт из гроба.