«Переволновалась»: Калашникова упала в обморок в ресторане

https://static.news.ru/photo/131d585e-a98c-11eb-b3cd-96000091f725_660.jpg Анна Калашникова Фото: annakalash/instagram.com

Певица и бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Анна Калашникова госпитализирована в больницу. Как рассказала KP.RU пресс-секретарь артистки Анна Чмерина, модель упала в обморок после обильного ужина в элитном ресторане. Она отметила, что самочувствие звезды ухудшилось на фоне волнений.

Чмерина сообщила изданию, что накануне певица выступала на праздничном вечере, затем в тот же день у неё была премьера нового сингла «Гагарин». После презентации на артистку в соцсетях набросились хейтеры, они затравили её замечаниями, что нельзя петь в нижнем белье, упоминая героя России.

И видимо, на фоне переутомления, перелётов и прочих волнений у Ани упало давление и случился обморок. Врачи пообещали отпустить её домой после обследования. Надеемся, что других проблем со здоровьем у неё нет, — отметила пресс-секретарь.

Она также рассказала, что перед рестораном артистка устроила жаркие танцы в одном из столичных клубов, куда она приехала поздравить с презентацией нового сингла актрису Дарью Егорову и известного блогера Александру Кошкину.

В ресторан Калашникова поехала на встречу с приятелем. Там и случился обморок. Певицу тут же доставили в расположенную рядом частную клинику. Медики оставили её на ночь в больнице, поскольку она жаловалась на сильное головокружение и тошноту.

Чмерина добавила, что из-за случившегося под угрозой срыва оказались съёмки клипа «Гагарин». По её словам, если отменить съёмки, то они «попадут» на 10 млн рублей: аренда студии уже оплачена, отправлен гонорар шоу-балету, режиссёру ролика и стилистам.

Ранее сообщалось, что 75-летняя экс-помощница покойного столичного градоначальника Юрия Лужкова избила Калашникову из-за их бывшего общего возлюбленного Прохора Шаляпина. Женщине не понравилось, что артистка предложила ей сняться в клипе, где она восстаёт из гроба.