«Общество кишит психопатами»: «Веном 2» вышел на пике агрессии в России

30 сентября в российский прокат вышел кинокомикс про супергероя «Веном 2». Премьера фильма состоялась на крайне напряжённом информационном фоне: недавняя трагедия с шутингом в Перми, убийство трёх студенток под Оренбургом, стрельба возле московской школы. По мнению опрошенных NEWS.ru кинокритиков, фильмы о победе добра над злом — такие, как «Веном 2» — вполне способны снизить градус агрессии в обществе, которое в последнее время, кажется, стало зашкаливать.

О чём фильм «Веном 2»

«Веном 2» — продолжение киноистории журналиста Эдди Брока. В первой части ленты в тело Эдди вселился инопланетянин, превратив обычного парня в спасающего мир супергероя.

В «Веноме 2» пришелец уже вполне комфортно проживает внутри Эдди. И сам Эдди никуда не исчез, они «соседствуют» в одном теле, что приводит к комическим ситуациям. Брок, к примеру, запирается в туалете и принимается ругаться как бы сам с собой, на самом деле — с «чужим» в своём теле. Главный злодей — маньяк Клетус Кэссиди (Вуди Харельсон), кровавый серийный убийца, который сидит в тюрьме в ожидании приговора и хочет дать интервью Эдди.

Зритель узнаёт, что у убийцы было несчастливое детство: рос в приюте, его единственной отрадой стала подружка Фрэнсис, но и с ней он оказался разлучён... Душещипательный рассказ маньяк использует как средство, чтобы приблизиться к Броку, и вскоре сюжет закручивается так, будто вот-вот произойдёт вселенская катастрофа. Но добро, как всегда в таких фильмах, победит. Подарив зрителям в финале незабываемые чувства: кадры пылающего города смотрятся в 3D настолько реалистично, что возникает ощущение обожжённого лица.

Кинокритики, с которыми побеседовал NEWS.ru, советуют пойти в кино на «Веном 2» не только за зрелищами, но и с целью, как ни странно прозвучит, терапевтического эффекта. Посещаемость кинотеатров в России далека от допандемийного уровня. Между тем, по мнению психологов, фильмы о торжестве справедливости помогают сбросить напряжение, которое продолжает витать в обществе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фильмы о победе добра над злом как сеанс психотерапии

Сюжет «Венома 2» не претендует на оригинальность. Впрочем, это специфика жанра кинокомикса.

Да, сюжет примитивен, но это не страшно. Ты приходишь в кино, и тебе показывают историю, разжевывают — этот герой хороший, а тот плохой, всё понятно, а победит хороший. Выходишь с внутренним ощущением, что добро, может быть, и в жизни начнёт побеждать. Такая психотерапия на полтора часа, — говорит критик Александр Горбунов.

Кинокритик, продюсер, член Союза Кинематографистов Мария Безрук отчасти согласна с коллегой. Она объясняет: нервная система каждого человека нуждается в периодических потрясениях, после которых организм «перезагружается» и начинает работать с удвоенной силой.

Также, утверждают врачи, фильмы данного (и подобных) жанра обладают терапевтическим эффектом для людей с повышенным уровнем агрессии. Через просмотр и эмоциональное проживание они отрабатывают внутреннюю агрессию и не совершают, грубо говоря, преступлений. Если это так, то пусть таких фильмов будет больше. Потому что современное общество кишит психопатами — пусть лучше смотрят кино, чем агрессируют в жизни, — считает Мария.

По мнению Безрук, во избежание обратного эффекта — чтобы человек со слабой психикой, насмотревшись таких лент, не купил ружьё и не стал палить во всех подряд, к выдаче фильмам прокатных удостоверений стоит подключить Минздрав.

Должна, я считаю, составляться подробная экспертиза картин для массового проката. Чтобы прокатное удостоверение выдавало не только Министерство культуры, но и Минздрав: врачи, психиатры определяли бы, может то или иное кино повлиять деструктивно. И если да, то определённые категории граждан (в первую очередь, с нестабильной психикой) не должны допускаться к просмотру, — убеждена кинопродюсер.

Алёна Водонаева Сергей Булкин/NEWS.ru

Сможет ли Веном стать национальным героем в России

Герои «Венома 2» являются персонажами популярной в Америке так называемой «Вселенной Marvel» — цикла фильмов, сюжеты которых основаны на комиксах компании «Marvel». Массового ажиотажа вокруг кинокомиксов у российского зрителя, в отличие от американского, нет, говорит Александр Горбунов. Хотя прокатчики всячески пытаются поддержать этот интерес в России: мы видим баннеры и видеоролики «Венома 2» на фасадах зданий, в метро...Однако Горбунов считает, что шансов стать национальным героем для российского зрителя у Венома нет.

Это персонаж сугубо американского менталитета. Плохо то, что в отечественном кино сейчас со своими героями как раз напряжёнка. В советское время существовали пионеры, дядя Степа-милиционер — это были массовые кумиры. А сейчас таких нет. Потому их пытаются заместить условные Веномы — вымышленные персонажи, которые спасают город, Вселенную, планету, — отмечает критик.

Мария Безрук считает иначе: когда героев комиксов столь настойчиво «навязывают из каждого утюга», они действительно могут в какой-то момент стать частью и нашей культуры тоже.