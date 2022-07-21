В Петербурге начались съемки фильма о легендарном режиссере Эйзенштейне

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Сергей Эйзенштейн

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Броненосец» о легендарном режиссере советской эпохи Сергее Эйзенштейне, сообщает INFOX.ru. Для работы над картиной будут использованы такие локации, как музей-квартира Римского-Корсакова, дом-музей Чистякова, театр на Васильевском острове и специально построенный павильон.

В основе сюжета лежит соперничество молодого Сергея Эйзенштейна и его учителя Всеволода Мейерхольда. Для создания сценария были использованы материалы Российского государственного архива литературы и документальные справки от ведущих экспертов-киноведов.

Мейерхольда сыграет Александр Барановский, известный по сериалу «Маяковский. Два дня», а Эйзенштейна — восходящая звезда кино Дмитрий Федоров, сыгравший в фильмах «Вознесенский», «Екатерина. Самозванцы».

«Броненосец» станет первым фильмом в цикле проекта «Мир Эйзенштейна». После съемок первого этапа в Санкт-Петербурге работу над картиной продолжат в Москве.

Фильм снимают при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и его ректора Наталии Гориной. Она известна по работе над фильмами «Дылда» и «Сталинград», а также сериалом «Седьмая симфония» в качестве продюсера.

Ранее NEWS.ru рассказывал о наиболее значимых фильмах об октябрьском перевороте 1917 года. Среди них «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, снятый в 1928 году.