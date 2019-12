Фото: Wikimedia

Создатели фильмов о Гарри Поттере готовят продолжение знаменитой франшизы. В нём будет рассказано об истории, которая произойдёт 20 лет спустя.

Основная часть актёрского состава вернётся, но будет добавлено несколько сюжетных линий, сообщает издание We Got This Covered. Дочь Волан-де-Морта станет одним из главных персонажей фильма. Она попытается воскресить отца-злодея. Новая...