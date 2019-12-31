https://static.news.ru/photo/6c69c2cc-2b97-11ea-8107-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Американский художник, работавший над концепт-артом научно-фантастических фильмов Сид Мид умер в возрасте 86 лет.

Причиной смерти стала лимфома, с которой Мид боролся на протяжении трёх лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Художник известен своей работой над такими известными проектами, как «Звёздный путь» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Чужие» (1986).

Группа художников воссоздала Сикстинскую капеллу в Ватикане для съёмок фильма «Два папы» бразильского режиссёра Фернанду Мейреллиша. Специалисты написали все фрески в уменьшенном масштабе, после чего их сфотографировали, увеличили, распечатали и нанесли на стены.