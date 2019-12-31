Американский художник, работавший над концепт-артом научно-фантастических фильмов Сид Мид умер в возрасте 86 лет.
Причиной смерти стала лимфома, с которой Мид боролся на протяжении трёх лет,
Художник известен своей работой над такими известными проектами, как «Звёздный путь» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Чужие» (1986).
Группа художников воссоздала Сикстинскую капеллу в Ватикане для съёмок фильма «Два папы» бразильского режиссёра Фернанду Мейреллиша. Специалисты написали все фрески в уменьшенном масштабе, после чего их сфотографировали, увеличили, распечатали и нанесли на стены.
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