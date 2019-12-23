https://static.news.ru/photo/2702ce66-259f-11ea-a89f-fa163e074e61_660.jpg Фреска Сикстинской капеллы Фото: Fredrik Von Erichsen/dpa/Global Look Press

Группа художников воссоздала Сикстинскую капеллу в Ватикане для съёмок фильма «Два Папы» бразильского режиссёра Фернанду Мейреллиша.

По правилам города-государства проводить в помещении фото- и видеосъёмку нельзя, сообщает Los Angeles Times.

Процессом создания декораций руководил историк и эксперт искусства Энрико Брускини, автор книг о Ватикане, регулярно проводящий туры по капелле.

Наша примерно на один или два дюйма больше оригинала, так что фактически мы можем сказать, что подготовили увеличенную версию Сикстинской капеллы, — заявил художник-постановщик картины Марк Тилдсли.

Отмечается, что сложнее всего было воссоздать фрески Микеланджело, созданные в XVI веке, так как со временем краска его работ приобрела уникальный оттенок. Для этого под руководством художника Стефано Мария Ортолани группа артистов воссоздала все фрески в уменьшенном масштабе, после чего их сфотографировали, увеличили, распечатали и нанесли на стены с помощью техники Ортолани.

Как писал NEWS.ru, отец Роберт Баллесер работает над созданием ватиканского сервера в Minecraft. Католический священник хочет создать место, где пользователи получат творческую свободу и смогут строить отношения друг с другом.