Группа художников воссоздала Сикстинскую капеллу в Ватикане для съёмок фильма «Два Папы» бразильского режиссёра Фернанду Мейреллиша.
По правилам города-государства проводить в помещении фото- и видеосъёмку нельзя,
Процессом создания декораций руководил историк и эксперт искусства Энрико Брускини, автор книг о Ватикане, регулярно проводящий туры по капелле.
Наша примерно на один или два дюйма больше оригинала, так что фактически мы можем сказать, что подготовили увеличенную версию Сикстинской капеллы, — заявил художник-постановщик картины Марк Тилдсли.
Отмечается, что сложнее всего было воссоздать фрески Микеланджело, созданные в XVI веке, так как со временем краска его работ приобрела уникальный оттенок. Для этого под руководством художника Стефано Мария Ортолани группа артистов воссоздала все фрески в уменьшенном масштабе, после чего их сфотографировали, увеличили, распечатали и нанесли на стены с помощью техники Ортолани.
Как писал NEWS.ru, отец Роберт Баллесер работает над созданием ватиканского сервера в Minecraft. Католический священник хочет создать место, где пользователи получат творческую свободу и смогут строить отношения друг с другом.
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