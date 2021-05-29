Умер известный американский телеактёр Гэвин МакЛауд

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российские киноленты и сериалы оказались самыми популярными у российского зрителя этой весной. Юзерам полюбились комедии с Сергеем Буруновым: «Родные» и «Пара из будущего», сказка «Последний богатырь: корень зла», а также проекты «Вампиры средней полосы», «Чикатило» и «Нежность», передаёт ТАСС со ссылкой на представителей крупнейших видеосервисов.

По информации портала Okko, кроме упомянутых картин, пользователям понравилась романтическая мелодрама «Серебряные коньки» Михаила Локшина в декорациях конца XIX века про любовь фонарщика Матвея и дочери крупного сановника Алисы. «Родные»,...