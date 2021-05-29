Умер известный американский телеактёр Гэвин МакЛауд

В США скончался известный актёр телесериалов Гэвин Маклауд. Ему было 90 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на племянника актёра.
Причин смерти актёра
Первая известность пришла к Маклауду в 50-х годах XX века, когда он стал появляться на ТВ в роли злодеев. Наибольшей известности актёр достиг, исполняя роль сценариста новостей Мюррея Слотера в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур» и роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви». Последний шёл на американском ТВ 10 лет.
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