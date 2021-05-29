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Умер известный американский телеактёр Гэвин МакЛауд

03:31, 30 мая 2021
Фото: Фото wikipedia.org

В США скончался известный актёр телесериалов Гэвин Маклауд. Ему было 90 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на племянника актёра.

Причин смерти актёра не называются. Известно, что последние несколько месяцев состояние Маклауда ухудшалось.

Первая известность пришла к Маклауду в 50-х годах XX века, когда он стал появляться на ТВ в роли злодеев. Наибольшей известности актёр достиг, исполняя роль сценариста новостей Мюррея Слотера в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур» и роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви». Последний шёл на американском ТВ 10 лет.

Ранее стало известно о смерти звезды фильма «Техасская резня бензопилой» Лорины Камбуровой.

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