СМИ: Макгуайр и Гарфилд получат роли в новом фильме о Человеке-пауке

https://static.news.ru/photo/15b52fda-3a31-11eb-846c-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Гарфилд Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В третьем фильме о Человеке-пауке в рамках франшизы Marvel, где главную роль исполняет Том Холланд, также могут сняться Тоби Макгуайр и Эндрю Гарфилд, которые играли главного героя Питера Паркера в предыдущих экранизациях.

Американские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Гарфилд уже дал согласие на участие в съёмках, на данный момент ведутся переговоры с Макгуайром, пишет KP.RU.

Также в проекте, где, вероятно, будут объединены вселенные из нескольких франшиз о Человеке-пауке, появятся и другие герои из прошлых фильмов. Так, например, ходят слухи о привлечении Эммы Стоун в качестве Гвэн Стейси и Кирстен Данст в роли Мэри Джейн Уотсон, появлявшихся в прошлых экранизациях.

Также в фильме должны появиться Доктор Осьминог в исполнении Альфреда Молины, сыгравшего злодея в фильме 2004 года, Электро, роль которого в экранизации 2014 года исполнил Джейми Фокс, и известный по франшизе «Мстителей» Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.

Съёмками третьей части «Человека-паука» занимается компания Sony Pictures, предварительная дата выхода фильма назначена на декабрь 2021 года.

В ноябре NEWS.ru писал, что съёмки нового фильма «Чёрная Пантера» по комиксам Marvel начнутся в июле 2021 года.