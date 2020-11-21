Стало известно, когда стартуют съёмки продолжения «Чёрной Пантеры»

https://static.news.ru/photo/df96bc60-2bfe-11eb-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киностудия Marvel Studios запланировала съёмки продолжения фильма «Чёрная Пантера» на июль 2021 года.

Как ожидается, съёмочная группа направится в Атланту (штат Джорджия) и пробудет там на протяжении шести месяцев.

Стоит отметить, что работа над второй частью была приостановлена из-за смерти исполнителя главной роли — актёра Чедвика Боузмана, который скончался в конце августа.

На сегодняшний день неизвестно, как Marvel планирует продолжать историю «Чёрной Пантеры» без Боузмана. Руководство компании сообщило, что не собирается использовать в фильме какие-либо компьютерные технологии, пишет The Hollywood Reporter.

Издание также уточняет, что актёр Теноч Уэрта ведёт переговоры об участии в проекте. Возможно, он получит роль одного из антагонистов картины.

Премьера «Чёрной Пантеры» состоялась в 2018 году. Фильм сумел завоевать четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актёров, а также премию BAFTA. Кроме того, картина получила «Оскар» в трёх номинациях.

Ранее NEWS.ru писал, что 26 ноября в прокат выйдет новая российская лента «Виктория». Фильм рассказывает о 40-летнем чемпионе Европы по боям без правил Кирилле (Максим Щёголев), который узнаёт, что у него есть пятилетняя дочь. Привыкший менять девушек и прожигать свою жизнь на деньги от коммерческих боёв главный герой встаёт перед выбором: брать ответственность на себя или следовать привычным для себя правилам.