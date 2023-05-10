Скончался актер из фильма «Экипаж» Актер Анатолий Елизаров умер в Москве в возрасте 80 лет

Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Анатолий Елизаров

В Москве в возрасте 80 лет умер заслуженный артист России Анатолий Елизаров, сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник. Широкому зрителю Елизаров запомнился по таким фильмам, как «Экипаж», «Совсем пропащий», «Айболит-66» и другим. Артист также прославился как режиссер и мим. Его постановки в жанре пантомимы успешно проходили в 55 странах мира.

С помощью МЧС и полиции была вскрыта дверь в квартиру на Серпуховском Валу, в одной из комнат которой было обнаружено тело 80-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказал собеседник агентства.

В конце апреля на 69-м году жизни умер заслуженный артист России, актер и телеведущий Сергей Колесников. Артист стал популярным после ролей в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», в фильмах «Крепкий орешек 5» и «Черное море». Колесников снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.

Ранее стало известно, что из жизни ушел российский актер Юрий Ашихмин, известный по фильму «Обитаемый остров». Артисту было 60 лет. Причина смерти не сообщалась.