Самые запоминающиеся фильмы, получившие «Оскар»

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Премия «Оскар» за лучший фильм — престижная награда, считается главной кинематографической премией в США, которая присуждается каждый год с 1929 года.

Лучшие фильмы последних лет, получившие «Оскар»

Расскажем о фильмах, получивших «Оскар» в 2021 году, о том, какие российские кинокартины удостоились популярной награды, а также о самых красивых и ярких оскароносных фильмах.

«Оскар» за лучшие фильмы в 2021 году

Какие фильмы получили «Оскар» в этом году? 93-я церемония вручения кинонаград состоялась в ночь с 25 на 26 апреля. Вот список последних оскароносных фильмов:

«Манк».

Две победы из 10 номинаций. Своеобразный рассказ о циничных законах студийной системы кинопроизводства в 30–40-е годы и сейчас. Фильм многословный, требующий полного погружения зрителя в сюжет. История невероятно талантливого сценариста и журналиста, который, несмотря на все свои достоинства, постоянно находится в зависимости от кого-то или от чего-то. Также этот фильм о людях, обладающих властью.

Три победы из шести номинаций. Художественный фильм, снятый на основе исследований журналистки Джессики Брудер и её научно-популярной книги «Страна кочевников: выживание в Америке в XXI веке». Сюжет о судьбе бездомных пенсионеров, занимающихся сезонными работами. Они вынуждены скитаться по дорогам Америки. В сюжетной линии раскрывается подноготная американской экономики.

Лауреат премии «Оскар» kinopoisk.ru

«Иуда и чёрная мессия».

Две победы из шести номинаций. Действие фильма происходит в 1968 году в Чикаго. Картина об истории проникновения осведомителя ФБР в отделение Партии чёрных пантер. Информация, полученная от него, привела к убийству одного из лидеров партии.

«Отец».

Две победы из шести номинаций. Британо-французская психологическая драма «Отец», главную роль в которой сыграл оскароносный Энтони Хопкинс. Фильм о боли и беспомощности перед лицом старости, к которому сложно остаться равнодушным.

«Звук металла».

Две победы из шести номинаций. Американский фильм 2019 года, лауреат премии «Оскар», о барабанщике, который нашёл свое призвание в музыке, но потерял слух. Но мир героя не рухнул, он не опустил руки и стал пытаться осознать произошедшее и принять это.

Самые красивые оскароносные фильмы за последнее десятилетие

Список самых красивых и ярких фильмов, награждённых «Оскаром»:

«Чёрный лебедь».

Номинации по пяти категориям в 2011 году. Победа Натали Портман за лучшую женскую роль.

«Прислуга».

Четыре номинации в 2012 году. Награда вручена Виоле Дэвис — «Лучшая женская роль второго плана».

«​Полночь в Париже».

В 2012 году победа за лучший сценарий. Номинант на «Лучший фильм», также были номинации за режиссуру и декорации.

«Гравитация».

В 2014 году фильм стал обладателем нескольких наград за режиссуру, визуальные эффекты, монтаж, операторскую работу, музыку, звук, звуковой монтаж.

«Отель „Гранд Будапешт“».

Лидер в 11 номинациях в 2015 году. Фильм получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов, лучший макияж и причёску, лучший дизайн постановки, лучшую оригинальную партитуру.

Оскароносный фильм kinopoisk.ru

«Безумный Макс: Дорога ярости».

В 2015 году шесть статуэток: фильм прославился на кинопремии лучшим дизайном костюмов, лучшей работой художника, лучшим гримом и причёсками, лучшим монтажом, лучшим звуковым монтажом, лучшим звуком.

Получена статуэтка в 2017 году за лучший дизайн костюмов.

«Ла-ла Ленд».

Получено шесть наград из 14 номинаций в 2017 году.

«Пассажиры».

В 2017 году номинированы музыка к фильму, работа художника-постановщика.

Награждение за лучший грим и прически в 2017 году.

«Доктор Стрэндж».

В 2017 году номинация «Лучшие визуальные эффекты».

«Джеки».

Три номинации в 2017 году — «Лучшая актриса», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая музыка».

Оскар за российские фильмы

Российские фильмы не так часто попадают в список номинантов «Оскар», но в истории кинопремии есть не только участие российских кинокартин в номинациях, но и несколько награждений. Вспомним, какие российские фильмы получали «Оскар»:

«Разгром немецких войск под Москвой».

Награда за лучший документальный фильм в 1942 году. Первая статуэтка в истории советского кино.

«Война и мир».

Награда за лучший иностранный фильм в 1965 году. Самая высокобюджетная лента в истории советского кино.

«Дерсу Узала».

Фильм принес второй «Оскар» СССР в 1976 году.

«Москва слезам не верит».

Награждён за лучший фильм на иностранном языке в 1981 году.

Российский фильм kinopoisk.ru

«Утомлённые солнцем».

Награда за лучший иностранный фильм в 1995 году. Пока является единственным отечественным художественным фильмом, получившим «Оскар» после распада СССР.

«Старик и море».

Награда за лучший короткометражный анимационный фильм в 2000 году.

В 2021 году от РФ на американскую кинопремию в номинации «Лучший иностранный фильм» выдвинута кинокартина «Разжимая кулаки», режиссёр Кира Коваленко. 94-я церемония вручения американской кинопремии запланирована на 27 марта 2022 года.