«Не ожидал»: Энтони Хопкинс записал видеообращение после победы на «Оскаре»

https://static.news.ru/photo/993ef52e-a67a-11eb-93c7-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Отец» Фото: Sony Pictures Classics/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Голливудский актёр Энтони Хопкинс записал обращение в Instagram после победы на «Оскаре». Он выразил благодарность Американской киноакадемии и почтил память Чедвика Боузмана.

Видео появилось на странице артиста утром, после церемонии. По его словам, он не предполагал, что получит награду, поэтому решил остаться дома в Уэльсе.

В свои 83 года я не ожидал, что меня наградят, честно. Я бесконечно благодарен Академии. Также я хочу почтить память Чедвика Боузмана, который покинул нас очень рано, — сказал Хопкинс.

Актёр взял вторую статуэтку премии «Оскар» в своей карьере. Он выиграл в номинации «Лучший актёр» за роль в кинокартине «Отец» режиссёра Флориана Зеллера. Хопкинс стал самым возрастным актёром — обладателем награды за всю историю премии. Первую награду артист заработал за лучшую мужскую роль в 1991 году в фильме «Молчание ягнят».

Ранее кинокритик Николай Никулин прокомментировал итоги «Оскара». По его мнению, британский мэтр в фильме «Отец» прекрасно перевоплотился в главу семейства, страдающего деменцией.