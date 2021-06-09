Мастер перевоплощения: Натали Портман отмечает 40-летие

В среду, 9 июня, американской актрисе театра и кино Натали Портман исполняется 40 лет. За годы карьеры она была удостоена многочисленных премий, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Чёрный лебедь».

Мировую славу Портман принесла дебютная роль в кинокартине «Леон» в 1994 году, в которой она предстала в образе Матильды — подруги киллера. Среди других её известных картин — «V — значит вендетта», «Призраки Гойи», «Ещё одна из рода Болейн», «Аннигиляция».

Сыграв роль Джейн Фостер в фильмах кинематографической вселенной Marvel «Тор» и «Тор 2: Царство тьмы», Портман стала одной из самых высокооплачиваемых актрис мира.

Она в совершенстве владеет искусством перевоплощения и может играть характерных персонажей: ради ролей Портман училась танцевать на пуантах, говорить с британским акцентом, брилась налысо, а также вживалась в образ Жаклин Кеннеди.

Портман защищает права животных и окружающую среду. В разные годы она принимала участие в предвыборных президентских кампаниях, поддерживая демократов.

Самые яркие образы Портман на экране — в фотогалерее NEWS.ru.

«Леон», 1994 год imdb.com «Схватка», 1995 год imdb.com «Там, где сердце», 2000 год imdb.com «Звёздные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», 2002 год Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look press «Близость», 2004 год Supplied by FilmStills.net/Global Look Press «V — значит вендетта», 2006 год imago stock&people/Global Look Press «Больше чем секс», 2010 год g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press «Чёрный лебедь», 2010 год l90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press «Тор», 2011 год l90/ZUMAPRESS.com/Global Look press «Рыцарь кубков», 2014 год imdb.com «Джейн берёт ружьё», 2015 год Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press «Джеки», 2016 год Fox Searchlight Pictures/ZUMAPRESS.com/Global look Press «Аннигиляция», 2017 год Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press «Люси в небесах», 2019 год Fox Searchlight Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press