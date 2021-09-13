Домашнее похудение. Худеем легко и с пользой для здоровья

Пребывать в хорошей физической форме хочется в любом возрасте, никогда не поздно заняться своим телом. Другое дело, что многие считают похудение сложным, изнуряющим и энергозатратным процессом с обязательным привлечением специалистов — тренера, диетолога. Но это не так! Расскажем, как похудеть в домашних условиях без строгих диет и спортзала.

Похудение в домашних условиях: основные правила, с чего начать

Хочу похудеть, с чего начать? Первый вопрос, которым задаётся человек с лишним весом. Начать нужно прежде всего с мотивации — без неё далеко не уедешь. Определите цель — не просто «хочу похудеть, с чего начать», а «хочу носить определённый размер одежды», «хочу видеть себя стройной на фото», «хочу чувствовать себя комфортно и уверенно в купальнике», «хочу чувствовать лёгкость и быть энергичным» и прочее. Выберите для себя конечную цель, которая будет зажигать и помогать справляться со срывами.

Похудение в домашних условиях pixabay.com

Эмоциональную мотивацию определили. Далее определяем правила домашнего похудения:

Никаких монодиет. Похудение в домашних условиях — это забота о здоровье прежде всего, а значит восполнение всех потребностей организма, а не бесконечные ограничения. Для физиологичного похудения норма — не более 2 кг, сброшенных за месяц. Важно не переедать, но и не ограничивать своё меню. Придётся научиться рассчитывать калорийность употребляемой пищи. Это не так сложно, зато результативно. Восполнение организма витаминами и минералами. Еда с небольшой калорийностью не всегда может обеспечить всеми необходимыми нутриентами, поэтому нужно поддерживать организм дополнительно, при помощи витаминно-минеральных комплексов. Режим питания. Можно ли похудеть, если питаться 1-2 раза в день? Это в корне неверное отношение к питанию. Съеденные калории должны быстро перерабатываться в организме и давать ему энергию. Питаться нужно 5–6 раз в день с промежутками между приёмами пищи в 3,5–4 часа. Это три основных приёма пищи (завтрак, обед, ужин) и 2–3 перекуса. При этом порции должны быть небольшими. Пейте больше чистой воды. Это необходимо для ускорения метаболизма и процессов липолиза. Углеводную пищу желательно употреблять в первой половине дня. Обед может быть многокомпонентным. Ужин лучше делать белковым. Перекусы обезопасят от переедания за ужином, будут поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Но они должны быть лёгкими и полезными — фрукты, орехи, зерновые хлебцы. Лучше заранее выбрать несколько рецептов для похудения в домашних условиях и составлять меню на неделю. Разрешить себе быть не идеальным. У вас могут случаться срывы, например, от психологического напряжения. Чтобы этого избежать, определите для себя комфортный темп, по которому будете вырабатывать своё пищевое поведение, взвешивайтесь и считайте калории не каждый день, а раз в неделю, определите день «нарушения правил», когда сможете позволить себе съесть чуть больше калорий. Выполняйте домашние упражнения для похудения. Но не обязательно зацикливаться на тренировках. Можно выбрать ежедневную лёгкую зарядку по утрам на 5-10 минут, пешую прогулку вместо транспорта, подъём по лестнице вместо лифта, прогулку в парке вместо просмотра ТВ. Быстрого результата на весах от этого вы возможно не увидите, но прилив сил отметите точно, а спустя месяцы подвижного образа жизни будете чувствовать себя моложе своих лет. Заручитесь поддержкой. Сложно худеть в семье, где все едят фаст-фуд и активно приглашают к застолью. Поговорите с близкими о том, как важна для вас эта цель и попросите поддержки. Особенно это нужно тем, у кого слабая эмоциональная мотивация. Не предавайте свою цель, а окружающие, глядя на вас, возможно тоже захотят заняться собой. Если нет, то это их выбор, а у вас — своя цель.

Как похудеть без спорта

хочу похудеть, с чего начать Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли похудеть без тренажёрного зала и без домашних упражнений для похудения? Да, это возможно. Самое важное здесь будет следование одному правилу — съеденных калорий из еды и напитков должно быть меньше, чем потраченных. При этом, если вы здоровы — есть можно всё. Главное — тратить больше калорий, чем потреблять. Если совсем исключить физическую активность, то сделать это будет сложно. Поэтому двигаться всё же придется. Занимайтесь домашними делами, гуляйте, ходите по магазинам, играйте с детьми в подвижные игры.

Домашнее похудение без спорта нужно строго контролировать, чтобы видеть динамику и результат. Для того, чтобы соблюдать дефицит калорий потребуется некоторый инструментарий:

Весы для пищи .

Выберите для себя любую удобную модель, на которую можно будет поставить тарелку и увидеть на дисплее вес. Точность до миллиграммов здесь не обязательна. Не забывайте учесть вес посуды перед тем, как положить на неё еду.

. Выберите для себя любую удобную модель, на которую можно будет поставить тарелку и увидеть на дисплее вес. Точность до миллиграммов здесь не обязательна. Не забывайте учесть вес посуды перед тем, как положить на неё еду. Весы для тела .

А вот этот прибор должен быть качественным и точным.

. А вот этот прибор должен быть качественным и точным. Дневник питания.

В интернете вы найдёте множество разных сервисов по подсчёту калорий. Удобнее всего выбрать для себя приложение с понятным интерфейсом и установить его на свой телефон.

Самое интересное в данном способе похудения то, что освоившись в подсчёте съеденных и потраченных калорий, человек получает дополнительную мотивацию к сжиганию этих калорий. Когда наглядно видишь цифры, хочется каждый день улучшать свои результаты. И тот, кто хотел похудеть без спорта, начинает активно делать домашние тренировки для похудения.

Похудение в домашних условиях: убираем складки живота

Похудение в домашних условиях pixabay.com

Чаще всего те, у кого возникает запрос «хочу похудеть, с чего начать в домашних условиях» — это девушки, у которых появились лишние сантиметры на талии, и джинсы предательски не хотят застёгиваться. Похудение живота в домашних условиях — несложная задача, если есть цель и мотивация к ней.

Чтобы подтянуть живот и с комфортом носить облегающие платья достаточно систематически делать домашние упражнения для похудения. В процессе будут сжигаться калории, укрепится мышечный корсет, снизится нагрузка на позвоночник.

Простые домашние тренировки для похудения в области живота и боков:

Велосипед .

Лёжа на спине, поднимите ноги в воздух и крутите воображаемые педали велосипеда. 15-20 раз в одну сторону и столько же раз в обратную. Можно сделать два-три подхода с перерывами.

. Лёжа на спине, поднимите ноги в воздух и крутите воображаемые педали велосипеда. 15-20 раз в одну сторону и столько же раз в обратную. Можно сделать два-три подхода с перерывами. Прямые ноги в воздухе .

Сложное, но эффективное упражнение. Лёжа на спине, поднимайте и опускайте прямые ноги вверх и вниз, но не касаясь пола. Повторение 15-20 раз.

. Сложное, но эффективное упражнение. Лёжа на спине, поднимайте и опускайте прямые ноги вверх и вниз, но не касаясь пола. Повторение 15-20 раз. Ножницы .

Упражнение для формирования нижнего пресса. Лёжа на полу, приподнимайте ноги, разводите и сводите их в воздухе крест на крест 30 раз, чередуя между собой.

. Упражнение для формирования нижнего пресса. Лёжа на полу, приподнимайте ноги, разводите и сводите их в воздухе крест на крест 30 раз, чередуя между собой. Скалолаз .

В положении упор лёжа, где туловище с ногами принимают одну ровную линию, поочерёдно подтягиваем ногу к локтю, постепенно ускоряясь. Делать три подхода по 20 повторений.

. В положении упор лёжа, где туловище с ногами принимают одну ровную линию, поочерёдно подтягиваем ногу к локтю, постепенно ускоряясь. Делать три подхода по 20 повторений. Скручивание.

Классическое упражнение делается лёжа на спине, руки заводятся за голову, колени сгибаются, стопы на полу. На выдохе приподнимается верхняя часть спины, предплечья. Поясница не должна отрываться от пола. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Два–три подхода по 30 повторений. Для усиления упражнения можно поочередно скручиваться локтем к противоположному колену. Это одно из самых эффективных упражнений для похудения в домашних условиях в области живота.

Не нужно выполнять все упражнения за раз, если не хотите отбить желание заниматься. Начинайте с простых тренировок, постепенно увеличивая количество повторений и подходов. С непривычки может появиться боль и даже судороги. Убрать неприятные ощущения поможет «поза ребенка» из йоги, в которой можно расслабиться и отдохнуть 1-2 минуты между упражнениями и после тренировки. Встаньте на колени и опустите таз на пятки. Затем потянитесь вперед, положив туловище на колени. Руки тоже ложатся вперёд на пол, лоб упирается в пол.

Похудение в домашних условиях pixabay.com

В борьбе с лишним весом физическая активность действительно эффективна, но важно сочетать их с правильным питанием. Выберете для себя вкусные рецепты для похудения в домашних условиях, чтобы худеть с удовольствием. Также в комплекс можно включить СПА-процедуры — сауна, массаж, обертывания.

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