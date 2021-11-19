«Игра в кальмара»: секреты успеха сериала

Остросюжетный южнокорейский сериал стал рекордсменом по количеству просмотров. Стриминговая компания Netflix, выпустившая этот шедевр современности, заработала на нем $1 млрд. Почему «Игра в кальмара» такая популярная? Что это — грамотно спровоцированный хайп или в многосерийном фильме действительно заложен глубокий смысл, благодаря которому он стал популярен по всему миру?

«Игра в кальмара»: хайп или смысл

Попробуем разобраться в феномене успеха «Игры в кальмара». Почему сериал так запал в душу современному обществу, что даже дети теперь знают об этих далеко не детских «Играх»?

Суть популярного сериала «Игра в кальмара»

Главные герои

Несмотря на большой успех сериала «Игра в кальмара», на первый взгляд он может показаться поверхностным, что не совсем так. Он заставляет задуматься, там есть много символов и скрытых подсказок. Но сюжет довольно прост, в нём нет ничего оригинального, да и идея не нова. Все ещё помнят «Голодные игры».

«Голодные игры» kinopoisk.ru

Немаловажной причиной успеха сериала «Игра в кальмара» является подбор актёров. Даже нашему европейскому взору предстают не «все одинаковые на лицо азиаты», а каждый герой — индивидуальность, которой можно сопереживать или, наоборот, испытывать раздражение.

С кем нас знакомят авторы сериала «Игра в кальмара», описание игроков:

Главный герой Сон Ки Хун (игрок № 456).

Его представляют в виде неудачника средних лет, опустившегося на социальное дно: разведён, живёт за счёт работающей старой больной матери, в тайне снимая деньги с её карты, проигрывает их в азартные игры, задолжал большую сумму бандитам, а новая семья его дочери собирается увезти её в Америку, с чем герою тяжело смириться.

«Игра в кальмара» imdb.com

Однажды в метро к нему подходит незнакомец, предлагает сыграть в детскую игру на деньги и оставляет ему визитку с номером телефона, по которому нужно позвонить, если герой хочет выиграть ещё. Но следующая игра оказывается игрой на выживание, а приз в ней — $40 млн. Наш главный герой Сон Ки Хун, и ещё 455 таких же игроков, которым нечего терять, добровольно соглашаются стать участниками игр на выживание в надежде обрести финансовую свободу.

Друг детства главного героя (игрок № 218).

Им гордится вся улица из-за того, что он вырвался из неблагополучного района, окончил престижный университет, стал руководителем инвестиционной группы. В игре он оказался по причине того, что похитил деньги своих клиентов, потерял их при обвале инвестиционного рынка и теперь его разыскивает полиция.

Старик (игрок № 001).

Участвует в игре по причине того, что смертельно болен. С опухолью мозга жить ему осталось недолго, терять нечего. Легко относится к жизни и к смерти, предпочитает не умирать в больничной палате, а попытать счастья. В ходе сериала старик странно себя ведёт, и оказывается, что он совсем не так уж прост.

Феномен успеха «Игры в кальмара» imdb.com

Молодая девушка-воровка (игрок № 067).

Беженка с сильным характером и непростой судьбой. Согласилась на игру ради того, чтобы забрать младшего брата из детского дома и вернуться к матери, которой не удалось вместе с детьми пересечь границу.

Гангстер (игрок № 101).

Интересная личность, готовая идти по головам и победить любой ценой. Деньги нужны для погашения больших долгов и обретения власти. Такого не остановит ни любовь, ни дружба, ни что-то другое человеческое. Этот актёр популярного сериала «Игра в кальмара» держит зрителей в напряжении и вызывает неоднозначные чувства.

Гастарбайтер из Пакистана (игрок № 199).

Работодатель героя оказался обманщиком. Пакистанец пришел к нему требовать свои заработанные деньги, но в итоге невольно стал причиной серьёзной травмы своего начальника. В игру попал в надежде обеспечить семью, но доброта и доверчивость этого парня привели к непоправимому исходу.

Популярный сериал «Игра в кальмара» imdb.com

Хитрая женщина с неизвестными мотивами (игрок № 212).

Сначала она хочет выйти из игры, потому что совсем недавно родила ребёнка, но затем возвращается. Наглая, надменная, истеричная натура, которой присущи человеческие чувства, но они сыграли с ней злую шутку.

Есть и ещё не менее интересные герои и несколько сюжетных линий с ними. Не будем делать подробного описания серий «Игры в кальмара», мы здесь о сути и о том, почему «Игра в кальмара» стала настолько популярной.

«Игра в кальмара»: причины популярности сериала

Все серии «Игры» на платформу Netflix были выложены единовременно, что, несомненно, привлекательно для того, чтобы сразу втянуться в зрелище и посмотреть его на одном дыхании. Несложно понять, в чём успех «Игры в кальмара», даже если смотреть только на поверхности. Несколько сюжетных линий, подробное знакомство с каждым из центральных героев, погружение в их чувства, переживания, жизненные драмы, и, конечно, зрелищность — всё это давит на триггеры зрителя, вызывая желание смотреть кровопролитные сцены и дальше.

Почему «Игра в кальмара» молниеносно стала такой популярной? Спустя несколько дней после выхода сериала директор по контенту Netflix Тед Сарандос. Интересно, что средств в раскрутку сериала за пределами Южной Кореи практически не вкладывалось — информация о фильме распространялась вирусно, в основном через социальные сети. Сейчас Интернет завален фанатскими видео на тему игр, продемонстрированных в сериале. На YouTube связанные с «кальмарами» видеоролики набирают колоссальное количество просмотров. «Игра в кальмара» была продублирована на 34 языках. на конференции Code Conference в Беверли-Хиллз, воспользовавшись моментом, сделал заявление о том, что свежее шоу «Игра в кальмара» обещает стать крупнейшим хитом за всю историю платформы Netflix, озвучив текущие на тот момент рейтинговые показатели, хотя компания их обычно скрывает. Новость сразу же распространилась в СМИ, интерес к сериалу возрос с колоссальной скоростью.

Успех сериала «Игра в кальмара» imdb.com

Многосерийный фильм снят качественно, и это неудивительно, ведь бюджет сериала — более $20 млн. Одна из причин успеха «Игры в кальмара» — красивая, цепляющая взгляд картинка, яркие и контрастные цвета, игра со светом, профессионально выстроенные кадры, хорошая игра актёров.

Ещё одна причина, почему «Игра в кальмара» стала популярной — социальный запрос. Практически в каждой стране около 90% населения — закредитованные граждане. И для многих из них долговое рабство хуже смерти. Миллионы людей живут в бедности, без шансов на обретение финансовой свободы. И каждый из них при просмотре этого сериала невольно задумывается: «А смог бы я сыграть в такие игры?».

Феномен успеха «Игры в кальмара»: есть о чём подумать

Даже для создателя сериала Хван Дон Хёка хайп вокруг его детища стал полной неожиданностью. Проект не был ориентирован на подростковую аудиторию, тем более не ожидалась такая мировая популярность в этом возрастном сегменте.

Успех сериала «Игра в кальмара» можно объяснить, и даже можно увидеть в нём пользу для общества, если взять только суть, не учитывая моменты кровопролития. Тем более если основными фанатами проекта стали подростки, — у них границы риска и границы игры сильно смещены, а в сериале в большом количестве присутствуют сцены жестокости и суицида.

«Игра в кальмара»: причины популярности imdb.com

Чтобы получить от сериала некую пользу, после просмотра стоит задуматься над следующими вопросами:

Можете вы представить себя в таком мире, где каждый сам за себя? А, может, вы уже живете в такой реальности? Если да, то все ли вокруг живут так?

Кто и почему попадает в такой мир борьбы за выживание? Можно ли кого-то в этом винить или же это личная ответственность? Ведь в сериале каждый пришёл в игру добровольно.

Можно ли в таком мире выживания созидать что-то полезное или доброе? Для себя… для других?

Если люди в одной команде, они заодно или друг против друга? Или не принципиально быть за или против, а всё зависит от правил игры? А как вы работаете в команде?

Можно ли в таких условиях остаться человеком? Особенно когда на кону стоит ВСЁ.

Выбрать ВСЁ или близкого человека? А есть кто-то, кто выберет вас, поставив на кон ВСЁ?

А придя к победе, легко ли пережить этот успех? Особенно, если ты остался в конце пути совершенно один?

И как жить с такой победой? Мучиться чувством вины или расправить плечи и идти дальше?

«Игра в кальмара» — сериал неоднозначный, с заделом на второй сезон. Каждый сам выберет для себя, что именно в нём увидеть. Но эти вопросы однозначно стоит задать самому себе и научить подростков задумываться об ответах на эти вопросы, раз уж они познакомились с такой недетской «Игрой».

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