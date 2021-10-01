Куда поехать на Новый год — 2022 в России или за границей

Если вы устали от традиционного застолья с оливье и мандаринами в своём привычном окружении, самое время задуматься над тем, куда поехать на Новый год — 2022, чтобы интересно и с пользой провести время, набраться впечатлений.

Куда поехать на Новый год — 2022: лучшие направления для новогодних каникул

В этом году каникулы продлятся с 1 по 9 января — достаточно времени, чтобы отправиться в путешествие. Мы расскажем об отличных местах в России и за границей , отдых в которых приятно и надолго запомнится.

Как выбрать место отдыха для новогодних каникул

Новогодние праздничные дни — хорошая пора для того, чтобы отправиться за границу либо путешествовать внутри своей страны. Чтобы определить, куда поехать на Новый год, уделите внимание таким вопросам:

Тип отдыха

Определитесь с тем, как вы хотите провести время — покататься на лыжах /сноуборде, загорать на пляже, наслаждаться природой, посещать достопримечательности, исторические места , изучать культуру местности и т. д.

Во многих тёплых странах в это время идут тропические ливни . Выберите несколько стран, куда вы хотели бы поехать отдыхать на Новый год, и изучите сезонность, будет ли комфортно отдыхать там именно в то время, когда вы летите.

Необходимость наличия визы

Для въезда в некоторые страны требуется получение визы (США, Австралия, Англия, Япония). Сделать её не так просто и быстро, поэтому заранее подумайте, требуется ли виза для посещения выбранной страны, и вовремя оформите документы.

Куда поехать на Новый год недорого

Поездка на Новый год поможет внести разнообразие в праздник, от которого всегда ждут чуда и впечатлений. Однако это и одно из самых затратных празднований. Чтобы остаться с яркими впечатлениями от каникул и здоровой печенью , многие вместо кучи подарков многочисленным друзьям/родственникам и ломящегося от еды/напитков стола предпочитают отправиться в путешествие.

бюджетного отдыха : Возникает актуальный вопрос — куда поехать на Новый год недорого? Советы для

грамотно рассчитайте бюджет — посчитайте сумму, которую тратите в своём регионе проживания, прибавьте стоимость аренды жилья и 15–20% на развлечения , подарки для близких;

, подарки для близких; заранее найдите время на поиск направления, чтобы найти максимально выгодный вариант;

не обращайтесь в турфирмы , так как к новогодним праздникам цены на их услуги сильно возрастают;

, так как к новогодним праздникам цены на их услуги сильно возрастают; авиабилеты и туры стоит забронировать заранее.

Для путешествия совсем не обязательно выезжать за границу, в России есть большое количество мест, куда можно поехать на Новый год недорого и интересно. Можно поехать на горнолыжный курорт, напитаться силой природы, узнать об интересных и значимых достопримечательностях.

Поездка на Новый год pixabay.com

Надолго запомнится приятный отдых в Крыму или в городах побережья Краснодарского края. Здесь вас встретит тёплая по зимним меркам России погода, гостеприимные люди. Новогодние туры выходят вполне недорогими, но бронировать отдых лучше заранее, так как спрос на эти направления высокий.

Задумываясь о том, куда поехать на Новый год недорого на море, первое, что приходит на ум, — Турция. Здесь значительно снижают цены в связи со снижением температуры до +15 °С и уменьшением количества туристов. Для привлечения туристов многие отели организовывают праздничные новогодние и рождественские мероприятия. Кроме того, Турция — это изучение богатейшей истории и культуры этой страны.

Если вы думаете, куда уехать на Новый год недорого и недалеко, то стоит рассмотреть Белоруссию , где устраивают традиционные новогодние празднования, а также Абхазию , где можно будет насладиться природой, размеренным образом жизни и спокойствием.

Поехать на море на Новый год

Куда поехать отдыхать на Новый год за границу? Предлагаем ознакомиться со списком подходящих для отдыха тёплых стран.

Таиланд

Зимний период для Таиланда очень популярный, так как температура воздуха там достигает +30 °С. Путёвка в среднем обойдётся в 60–80 тысяч рублей, отель можно выбрать на своё усмотрение — выбор огромен.

Куда поехать на Новый год недорого pixabay.com

Наиболее популярны направления Пхукет и Паттайя. Для отдыха на островах бюджет придётся значительно увеличить. Из минусов можно назвать большой поток туристов, в особенности в праздничные дни. Если, выбирая, куда поехать на Новый год, вы остановились на этой стране, то билеты и путёвку лучше оформить заранее.

Вьетнам

В эту азиатскую страну на новогодние праздники выезжает также немало российских туристов для изучения колорита и истории страны, посещения развлекательных программ, пляжных вечеринок, развлечений в украшенных гирляндами отелях. Наиболее популярны направления Фукуок и Фантьет.

Средняя температура воздуха во Вьетнаме в начале января +32 °С, а воды — +28 °С. Один человек сможет отдохнуть в этой стране на сумму 50–70 тысяч рублей, плюс стоимость перелёта.

Куба

Если вы не любитель 30-градусной жары, то выбирая, куда поехать на Новый год на море, можно смело остановить свой выбор на этой стране. Зимой на Кубе не жарко, как в Таиланде и во Вьетнаме, средняя температура около +25 °С. Для новогодней ночи персонал отелей готовит праздничную программу в здании или на пляже. Но стоит помнить, что в зимнее время погода на Кубе неустойчива, есть риск провести каникулы в дождливую погоду. Тур на 5 ночей на одного человека будет стоить не менее 100 тысяч рублей.

Уехать на Новый год недорого pixabay.com

Гоа

В Гоа зимой можно поехать на Новый год, чтобы отдохнуть недорого и с комфортом. В Индии тёплое море, а Гоа удивляет туристов природными красотами. Молодёжи лучше ехать в северную часть штата, с обилием дискотек и других развлечений. Для спокойного и тихого отдыха подойдёт южная сторона Гоа. Отдых на одного человека будет стоить около 50–60 тысяч рублей.

Черногория

В эту небольшую и красивую страну ежегодно съезжаются праздновать Новый год туристы со всего мира. К празднику здесь украшают здания, улицы, а полки магазинов ломятся от подарков. Средняя температура в зимнее время здесь около +15 °С. Для пляжного отдыха страна в это время не совсем подходит, но Черногорию на новогодних каникулах посещают именно из-за волшебной и праздничной атмосферы. Проживание для одного человека обойдётся не дороже 30 тысяч рублей.

ОАЭ

Популярное направление среди российских и европейских туристов, однако далеко не бюджетное. Жаркое солнце и тёплая вода Персидского залива ежегодно привлекают множество состоятельных туристов. Кроме пляжного отдыха, туристам предлагаются экскурсии в пустыни, на небоскрёбы , организуются вечеринки и праздники в честь Нового года. В стране прекрасно сочетаются масштабное развитие , тонкости восточной культуры и прелести пляжного отдыха.

Поехать на море на Новый год pixabay.com

Израиль

В этом государстве Ближнего Востока стоит побывать ради красивых достопримечательностей , к тому же перелёт в Израиль недорогой и недолгий. Страну омывают Красное, Мёртвое , Средиземное моря. Страна славится глубоким почитанием религиозных святынь , здесь чудесная природа, много красивых, цветущих городов, зелёных долин, есть сухие пустыни. На новогодние каникулы здесь организуют разные культурные программы.

Куда уехать на Новый год в России

Сюда на каникулы приезжают туристы, чтобы познакомиться с культурным достоянием столиц, посетить как культурные программы, так и развлекательные мероприятия.

Калининград

Здесь можно погрузиться в атмосферу старой Европы, отправиться на экскурсионную программу , побывать на таинственной Куршской косе , посетить старинные замки , полюбоваться пейзажами.

Краснодарский край , Крым

Одно из популярных направлений для тех, кто устал от морозной и снежной зимы. Здесь вы сможете посетить исторические места, побывать в древних пещерах , погулять по набережной, рассматривая морские просторы, развлечься в клубах или побывать на других развлекательных мероприятиях.

Карелия , Алтай, Байкал

Куда поехать на Новый год в России, чтобы зарядиться природной силой? Для этого стоит посетить неповторимую природу Карелии с лёгким морозом, побывать на трескучем морозе Алтая или подышать чистейшим, почти хрустальным воздухом на Байкале. Гармоничное сочетание туристической инфраструктуры, чистого воздуха и красивой природы этих мест не оставит равнодушным ни одного туриста. Здесь вы сможете развлечься катанием на сноубордах, ездой в собачьих упряжках, оздоровиться в русской бане, проводить тёплые вечера возле камина, гулять по заснеженным паркам и лесам.

Отличный вариант для семейной поездки с детьми. Здесь есть что посмотреть и чем заняться туристам разных возрастов. Великий Устюг — это не только место нахождения резиденции всероссийского Деда Мороза, но и город, сохранивший богатое культурное наследие.

Горнолыжный курорт

Куда поехать на Новый год в России для экстремального отдыха? Выбор огромен — в России около 400 горнолыжных курортов . Инфраструктура лучших из них не уступает западным конкурентам, а цены значительно ниже. Вы сможете поселиться в одном из уютных коттеджей, расположенных в горной местности, покорить множество крутых склонов или научиться кататься с гор на лыжах или сноуборде.

Здесь можно кататься на снегоходах, отправляться на лыжные или пешие прогулки, кататься на коньках по озеру, отправиться на зимнюю рыбалку. Поселиться можно на одной из многочисленных баз отдыха или в частном секторе.

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