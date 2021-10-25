Объявлен номинант на «Оскар» от России

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на кинопремию «Оскар» от России. Об этом сообщил источник РИА Новости. Премьера картины состоялась в 2021 году на Каннском кинофестивале, где фильм получил Гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд». В России лента вышла в прокат 25 сентября.

Российский оскаровский комитет, который теперь возглавляет режиссер Павел Чухрай, выдвинул на премию от России фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки», — рассказал источник.

«Разжимая кулаки» — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссёр перед показом 10 июля, большую часть ролей в нём исполняют непрофессиональные актёры.

Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевёз свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец «душит» дочь, не отпуская её от себя, из-за чего девушка вынашивает план побега.

Ранее сообщалось, что российские молодые режиссёры смогут рассчитывать на стопроцентное покрытие стоимости картин государством. Власти увеличат госфинансирование для некоторых категорий фильмов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также отметил таланты, одарённость и потенциал молодых российских кинодеятелей и указал на любовь зрителей к отечественным картинам.