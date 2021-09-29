Мишустин заявил о возможности выделять больше денег на кино

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Рэпер Face написал в своих социальных сетях, что чиновники в разных городах России требуют от организаторов отменить его выступления и угрожают проблемами. Власти в свою очередь отвергли причастность к срыву концертов исполнителя, отметив, что у администрации города нет полномочий их отменять. Об этом говорится в Telegram-канале «Подъём».

Мы не можем отменить или разрешить концерт. По его словам, ему кто-то звонил. Я таких людей, кто ему звонил, не знаю, — прокомментировала заявление рэпера вице-мэр Красноярска, глава департамента информационной...