Мишустин заявил о возможности выделять больше денег на кино
Анна Акимова
Анна Акимова
15:49, 29 сентября 2021
Михаил МишустинФото: kremlin.ru
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Российские молодые режиссёры смогут рассчитывать на стопроцентное покрытие стоимости картин государством. Власти увеличат госфинансирование для некоторых категорий фильмов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Сейчас государственное финансирование киносъёмок не должно превышать 70% от стоимости картины, увеличим его до 100% для ряда категорий фильмов, — цитирует главу кабмина ТАСС.
Мишустин также отметил таланты, одарённость и потенциал молодых российских кинодеятелей и указал на любовь зрителей к отечественным картинам.
В России есть все возможности, чтобы здесь снимали ещё больше качественных и зрелищных кинолент, у нас много талантливых режиссёров, одарённых актёров, сценаристов, операторов, других специалистов, — сказал премьер.
Ранее режиссёр Никита Михалков заявил, что ни один российский фильм не может претендовать на премию «Оскар» в этом году. По его словам, награда американской киноакадемии стала политизированной, однако это не означает, что в премии не надо участвовать.