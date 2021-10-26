В какой город России переехать. ТОП городов по уровню жизни, климату, ценам

В России на территории более 17 млн. км² расположено более 200 крупнейших городов, где люди живут, работают, отдыхают, налаживают свой быт, строят семьи. В поисках чего-то нового многие задумываются о том, в какой город России лучше переехать, чтобы качество жизни вышло на новый уровень. В статье представим ТОП лучших городов для переезда, подходящих для постоянного места проживания.

Причины для переезда в другой город России

Более 4 миллионов граждан ежегодно меняют место жительства, 2 миллиона из них перемещаются внутри своего региона, и 2 миллиона переезжают в другие субъекты. Почему люди задумываются о переезде из родного города в другие регионы? Здесь много факторов.

Кому-то становится тесно в провинциальном городе и он мечтает о расширении своих границ на территории мегаполиса с его могучей инфраструктурой. Есть и те, кто из города-миллионника хочет перебраться в небольшой тихий городок и наладить там спокойную, размеренную жизнь. Кто-то хочет сменить морозные снежные зимы на тёплый южный климат, выбирая регион ближе к морю.

Кого-то может не устраивать качество городской среды и хочется более чистого воздуха. Основные причины, которые вынуждают одних покинуть свой город, в то время, как для других он является лучшим городом России:

невозможность преодоления карьерного потолка в своём городе или выгодное предложение по работе в другом регионе;

поиск подходящего климата по состоянию здоровья или личным предпочтениям;

снижение качества жизни на прежнем месте;

невозможность в родном городе получать необходимую медицинскую помощь;

желание получить качественное образование и иметь перспективы развития по определённой специальности;

эмоциональное выгорание, поиск новых ощущений, желание сменить обстановку;

негативный опыт проживания в своём городе, стремление к безопасности.

Какой бы ни была причина, перебраться в другой город — серьёзный шаг, к которому нужна тщательная подготовка. И начинаться она должна с выбора лучшего города для переезда. В нашем рейтинге городов для переезда собраны наиболее благоприятные для жизни.

3 лучших крупных города России для переезда на ПМЖ

Многие считают, что именно мегаполисы — лучшие города России. Здесь большие возможности для выбора профессии, для получения достойной оплаты труда, для полезных и интересных знакомств. Привлекает дорогой уровень жизни, разнообразный культурный досуг, развитый сервис, обилие ресторанов и кафе с блюдами разных стран мира, насыщенная ночная жизнь и многое другое. Рассмотрим лучшие крупные города для переезда, кроме Москвы.

Краснодар

Лучшие города для переезда в России krdru/vk.com

Рассматривая, в какой город переехать жить, столицу Краснодарского края выбирают чаще всего из-за тёплого климата и благоприятной экологической обстановки. Зима здесь мягкая и практически без снега. Большая часть года — тёплая, солнечная погода. Лето жаркое — до 35-40°С. В двух часах езды от города Чёрное и Азовское моря.

Высокая деловая активность делает Краснодар первым и лучшим городом России, имеющим минимальные риски для инвесторов. Широко развита сфера услуг и бизнеса. Основные сферы, предоставляющие вакантные места для работы: продажи, строительство, недвижимость, IT-технологии.

По данным Росстат, средняя заработная плата в городе — около 37 000 руб. Средняя стоимость аренды жилья — от 17 000 руб. А вот стоимость квартир в 2021 году резко возросла. К осени цены на новостройки выросли в среднем на 53% по сравнению с началом года.

Родители многих начинающих и подающих большие надежды футболистов не сомневаются в том, какой город лучший для переезда. Ведь в Краснодаре находится футбольная академия, куда стремятся попасть ребята со всей страны, и невероятно красивый стадион одноименного клуба «Краснодар», имеющий наивысшую категорию УЕФА 4. Рядом со стадионом расположен парк, который восхищает посетителей нестандартным дизайном и уникальной архитектурой. Его территория занимает более 22 гектаров земли.

Переезд в другой город России id264737/vk.com

Если не смущает ветреная, пасмурная погода, что здесь является обычным делом, северная столица станет лучшим городом для переезда на ПМЖ для тех, кто хочет жить в крупном городе, но с менее динамичным темпом жизни, чем в Москве. Здесь можно прилично зарабатывать, вести насыщенную культурную жизнь, восхищаться потрясающей архитектурой.

Одна из особенностей города — сезон белых ночей, характерный для начала лета. Основные достопримечательности — Исаакиевский собор, Мариинский театр, Петропавловская крепость, музей-гигант Эрмитаж, в котором представлено три миллиона экспонатов, а общая длина залов составляет 19 км. Есть Балтийское море. Если есть виза, из Санкт-Петербурга можно часто выезжать в Финляндию и Эстонию.

Город может похвастаться обилием университетов, образовательных площадок и IT-компаний. Средняя заработная плата чуть более 66 000 рублей, примерно половина из них составляет среднюю стоимость аренды жилья. Цены на покупку квартиры зависят от района. Летом 2021 года средняя рыночная стоимость составила чуть более 175 000 руб. за 1 кв.м. В некоторых районах можно найти однокомнатный вариант по цене от 4 600 000 руб.

Если вы выбираете, в какой город лучше переехать для того, чтобы быстро найти достойную работу, то не прогадаете, если приедете в Санкт-Петербург. Уровень безработицы в северной столице один из самых низких по стране. Здесь востребованы как рабочие профессии, так и узкопрофильные специальности. Работу несложно будет найти и студентам. В Санкт-Петербурге находятся офисы таких крупных компаний, как «ВКонтакте», «Яндекс», JetBrains, «Лента» и «О’кей».

Казань

Лучшим городом России shnyagi.net

В какой город переехать, чтобы жить с наибольшим комфортом? Смело выбирайте столицу Республики Татарстан . Только пусть вас не смущает, что здесь два официальных языка — русский и татарский.

Городские власти за последний десяток лет приложили немало усилий, чтобы преобразить город. Строились и продолжают строиться (реконструироваться) новые спортивные сооружения, парки, общественные места, архитектурные объекты. Не зря теперь он входит в ТОП лучших городов для переезда и для туризма.

Здесь высокое качество медицины, развита транспортная сфера, хорошие дороги, проводится масса мероприятий для удобного и комфортного проживания горожан. Город с умеренно-континентальным климатом, со снежной и морозной зимой, яркими солнечными днями летом.

Средняя заработная плата в Казани — около 45 500 руб. Средняя стоимость аренды жилья — 20 000-21 000 руб. Средняя стоимость квартир — около 118 000 руб. за кв. м.

В городе есть промышленные предприятия, востребованы рабочие специальности, развита сфера строительства, логистика. Можно найти вакантное место на одном из заводов — авиационном, вертолётном, оптико-механическом, пороховом, заводе «Нэфис Групп». Развита сфера информационных технологий и администрирования.

Другие благоприятные города в России, лучшие для переезда

В какой город России переехать жить, если не хочется тесниться в наиболее популярных вышеперечисленных мегаполисах.

Екатеринбург

Города для переезда pixabay.com

Крупнейший город в российской глубинке с развитой экономикой, которая занимает третье место по стране, после Москвы и Санкт-Петербурга. Екатеринбург является самобытным городом, крупным промышленным центром, мощным транспортным узлом, отличается выгодным географическим положением в целом.

Здесь гармонично уживаются современные высотки и старинные особняки. Город славится районом небоскребов «Екатеринбург Сити», музеем «Ельцин Центр», развитым уличным искусством местных художников. Екатеринбург — единственный город Урала, в котором есть метро. Здесь долгая и морозная зима, средняя температура летом — около 19°С.

Средняя зарплата — около 43 000 руб., стоимость аренды жилья в среднем 21 500 руб., а цена за кв. метр квартиры — от 92 000 руб. Хороший город для переезда в 2021 г. Работу будет несложно найти в сфере логистики, продаж, IT-технологий, строительства, недвижимости. Востребованы и рабочие профессии.

Владивосток

Какой город лучший для переезда pixabay.com

В какой город России переехать жить, чтобы заниматься зимним сёрфингом и есть лучшие морепродукты? Конечно портовой город на побережье Тихого океана, граничащий с Китаем — Владивосток. Перелёт до Токио отсюда составляет всего 2,5 часа. Климат схож с климатом Санкт-Петербурга, хотя солнечных дней здесь чуть больше.

Во Владивостоке высокий уровень доходов — в среднем около 55 000 руб., а стоимость аренды жилья не больше, чем в других городах (около 20 000 руб.). Однако цены на покупку жилья уже не так радуют — примерно 134 000 руб. за кв.м.

Работу несложно будет найти в сферах логистики, продаж, банковского дела, IT-технологий, бухгалтерского учёта, недвижимости, строительства, в транспортной отрасли.

Калининград

В какой город переехать жить pixabay.com

Одно из ведущих мест в рейтинге городов для переезда занимает западный город России — Калининград, отличающийся богатой историей и близким расположением к Балтийскому морю и Европе. Климат переходный от умеренно-морского к умеренно континентальному. Зима здесь мягкая, но изменчивая, лето относительно прохладное.

Средний уровень зарплаты — около 38 000 руб. Средняя стоимость аренды жилья — 28 000 руб. Цена за кв.м. жилья в среднем составляет около 98 000 руб. Стоит учесть, что в связи с отдаленностью региона, цены на различного вида продукцию (российскую, польскую, прибалтийскую) завышены и приближены к московским, а ассортимент отличен от привычного.

Работу без труда можно найти, если вы специалист в судостроении, автомобилестроении, агропромышленности. Также здесь развита санаторно-туристическая отрасль, янтарный промысел, производство металлоконструкций.

Рейтинг городов для переезда

Для тех, кто выбирает, в какой город лучше переехать поближе к морю, представим рейтинг лучших городов в южных регионах страны:

Ростов-на-Дону. Дружелюбный многонациональный город, с тёплым климатом и развитой инфраструктурой. В 40 км находится Азовское море.

Таганрог. Красивый, уютный, исторически богатый город, расположившийся на берегу Азовского моря в Ростовской области.

Лучшим городом России visitdon.reina-tour.ru

Ейск. Самый северный город Краснодарского края на самом тёплом море — одной стороной Ейск выходит на Азовский лиман, другой — на Таганрогский залив.

Анапа. Хороший город для переезда в 2021 г. Один из самых солнечных городов на Черноморском побережье. Здесь субтропический климат считается целебным и чистым для благоприятного проживания. Отсутствуют промышленные предприятия.

Новороссийск. Крупнейший город-порт на юго-западе Краснодарского края, расположенный на берегу Цемесской бухты Чёрного моря. Здесь много предприятий, обслуживающих бесперебойную деятельность морского порта. Также в округе активно работают несколько фермерских хозяйств.

Геленджик. Сердце Кубани с субтропическим мягким климатом. Основной градообразующий фактор — курортно-туристический комплекс. Крупных промышленных предприятий в городе нет.

Лучшим городом для переезда на ПМЖ id93117001/vk.com

Сочи. Основные преимущества — мягкий субтропический климат, хорошая экология, развитая инфраструктура, живописная природа, насыщенная культурно-развлекательная жизнь.

Смена места жительства — всегда хлопотный процесс, к которому нужно быть готовым физически и психологически. Для того чтобы выбрать, какой город лучше для переезда именно для вас, рассмотрите несколько вариантов, узнайте плюсы и минусы проживания в каждом из них, а если есть возможность — проведите так называемый тест драйв. Снимите жилье на 1-2 месяца, чтобы погрузиться в атмосферу выбранного города и окончательно определиться. Удачного выбора и счастливого пути!

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