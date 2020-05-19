Режиссёр «Шазама!» снял хоррор в изоляции

https://static.news.ru/photo/e076add2-99ca-11ea-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ponysmasher/YouTube

Шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг опубликовал короткометражный хоррор, которых снял, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Работа получила название Not Alone in Here («Я здесь не одна»).

Сандберг выложил 6-минутный ролик на YouTube. Главную роль в картине исполнила его жена постановщица Лотта Лостен.

Женщина подозревает, что она дома не одна. Смотрите громко и в темноте, если не слабо, — говорится в описании фильма.

Это уже второй короткометражный хоррор, который кинематографист снял в период изоляции. В начале апреля он показал 3-минутную ленту Shadowed («В тени»).

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Спайк Ли опубликовал короткометражный фильм о своей любви к Нью-Йорку. Продолжительность работы — 3,5 минуты.