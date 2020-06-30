Обвинительницы Харви Вайнштейна разделят $19 млн

https://static.news.ru/photo/1dee42f0-bb5f-11ea-ad60-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины, которые стали жертвами домогательств со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, смогут претендовать на денежную компенсацию. Общая сумма выплат составит $19 млн, число женщин, которым предстоит их разделить, пока неизвестно.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

На компенсацию также смогут претендовать женщины, работавшие в Weinstein Company и подвергавшиеся дискриминации по половому признаку. Компания до 2016 года принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года она объявила о банкротстве.

Суд создаст специальный фонд для выплаты компенсаций. Пополнять его будут, в том числе, страховые компании, сотрудничавшие с Weinstein Company. С обвинениями в отношении Вайнштейна выступали почти 80 женщин. Кто из них сможет получить деньги из фонда, предстоит решить специально назначенному судом специалисту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. В новом иске говорится, что он совершил преступление по отношению к четырём женщинам. Одной из жертв Вайнштейна на момент предполагаемого изнасилования было 17 лет. В документе описаны события, которые произошли в период с 1984 по 2013 год.