Ещё четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американскому продюсеру Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. В новом иске говорится, что он совершил преступление по отношению к четырём женщинам.
Одной из жертв Вайнштейна на момент предполагаемого изнасилования было 17 лет,
Одна из обвинивших заявила, что Вайнштейн угрожал ей расправой, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.
В апреле прокуратура Лос-Анджелеса 10 апреля выдвинула кинопродюсеру обвинение в нападении, произошедшем в Беверли-Хиллз в мае 2010 года. Теперь ему грозит ещё четыре года заключения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.
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