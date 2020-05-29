Ещё четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/be9220f0-a1b5-11ea-a0ca-fa163e074e61_660.jpg Харви Вайнштейн Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американскому продюсеру Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения в изнасиловании. В новом иске говорится, что он совершил преступление по отношению к четырём женщинам.

Одной из жертв Вайнштейна на момент предполагаемого изнасилования было 17 лет, сообщает Variety. В документе описаны события, которые произошли в период с 1984 по 2013 год, некоторые из них — после встреч истцов с продюсером на Каннском и Венецианском кинофестивалях.

Одна из обвинивших заявила, что Вайнштейн угрожал ей расправой, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.

В апреле прокуратура Лос-Анджелеса 10 апреля выдвинула кинопродюсеру обвинение в нападении, произошедшем в Беверли-Хиллз в мае 2010 года. Теперь ему грозит ещё четыре года заключения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.