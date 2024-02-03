Новый шпионский сериал «ГДР»: какой сюжет, режиссер, кто сыграл Горбачева

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «ГДР»

В Сети появился первый трейлер нового шпионского сериала «ГДР». Что известно о сериале, когда премьера, где его снимали, кто сыграл Горбачева и будет ли в сериале Владимир Путин?

О чем новый сериал «ГДР»

Действие сериала происходит осенью 1989 года в Германской Демократической Республике, в эпоху серии революций в странах социалистического лагеря и кульминации перестройки, начатой Михаилом Горбачевым в Советском Союзе. Сюжет построен вокруг советского разведчика капитана Нечаева, которого играет Александр Горбатов («Шаляпин», «Сердце Пармы», «Майор Гром»). Как сообщили в «Фестивальной дирекции», бюджет проекта составил 25 млн рублей.

«Разведчик Александр Нечаев оказывается в центре операции, организованной спецслужбами нескольких стран. За месяцы, проведенные в Берлине в момент слома всей послевоенной системы мироустройства, Нечаев сильно меняется. Он уже не знает, кто друг, а кто предатель, но продолжает отстаивать честь и интересы своей Родины...» — рассказывает о сюжете сериала НТВ.

Премьера сериала состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре Wink, а также на телеканале НТВ.

Где снимали «ГДР»

Как пишут «Вести-Калининград», съемки сериала начались в марте 2023 года в Калининграде — улицы бывшего Кёнигсберга использовались для воссоздания атмосферы Германии конца 1980-х годов. В качестве локаций были использованы здание бывшего мясокомбината, а также места в соседних населенных пунктах — замок Тапиау в Гвардейске и водонапорная башня под Черняховском.

Часть съемок провели в Выборге — для этого в городе даже выстроили декорации в виде Берлинской стены.

«Снимали в Выборге, Санкт-Петербурге, в Стамбул летали. Мы не только в Калининграде снимаем. Очень много исторических улиц осталось в городах, которые возле Калининграда. Приходится по области ездить», — рассказал режиссер Сергей Попов.

Также съемки проходили на территории Белоруссии — в Минске, Бресте и Гродно.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «ГДР»

Кто сыграл Горбачева

Режиссером «ГДР» стал Сергей Попов («Мосгаз. Дело № 8: Западня», «Дорога на Берлин», «Кунгур»), а оператором — Гайк Киракосян («Кольская сверхглубокая», «Омут»). Кроме Горбатова, в главных ролях снялись Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш.

Роль первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева сыграл Виталий Коваленко («Союз спасения», «Спасская», «Мосгаз»).

Производством сериала занималась компания «Всемирные русские студии» во главе с ее директором Юрием Сапроновым при поддержке Wink и НТВ. Также в продюсерской группе — Алексей Земский и Федор Бондарчук, которые работали с проектом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Что пишут про «ГДР»

Новый шпионский сериал привлек внимание еще до выхода. Его активно обсуждают на сайте «Кино-Театр.ру». В Сети обратили внимание, что исполнитель главной роли не слишком годится в агенты разведки.

«Очень хочу посмотреть этот фильм, только в моем представлении разведчик — это человек среднего роста с неприметной внешностью. А Горбатов ростом под два метра, с голубыми глазами и характерной походкой — провалится однозначно», — смеются зрители.

Также зрителей в ожидании сериала заинтересовало, покажут ли в «ГДР» молодого Владимира Путина, который в 1989 году работал в Восточной Германии офицером КГБ. Его, предположительно, нашли в трейлере картины.

«Ну в трейлере-то он засветился. С пистолетом перед разъяренной толпой. Дело было в Дрездене с 5 на 6 декабря 1989 года», — написал пользователь Костя Зимний.

Ранее президент России в фильме «Путин» рассказал, что в тот день ему пришлось выступить в качестве переговорщика, чтобы остановить агрессивную толпу, которая хотела вломиться в особняк КГБ. При этом оружие толпе демонстрировал не он.

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