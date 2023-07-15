«Не сказать, что сильно лучше»: сын Краско рассказал о состоянии актера Сын Ивана Краско сообщил, что госпитализированный артист периодически приходит в сознание

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Народный артист России Иван Краско, госпитализированный в Санкт-Петербурге из-за последствий инсульта, периодически приходит в себя. При этом значительных изменений в его состоянии не наблюдается. О самочувствии артиста рассказал ТАСС его сын Федор.

Я <...> с врачами не говорил, но [помощницу Дарью Пашкову] пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем. <...> Она его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. И на ночь ей не разрешили остаться. Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже, — рассказал сын артиста.

По словам Федора, значительных изменений в состоянии 92-летнего Краско не наблюдается, «только вот с галлюцинациями не сказать, что сильно лучше».

Сын артиста отметил, что ему пока не удалось связаться с отцом напрямую, поскольку тот остается в реанимации/

Ранее помощница артиста рассказала, что тот начал видеть галлюцинации и стал называть всех медиков ее именем.

Краско был экстренно доставлен в реанимацию в четверг, 13 июля. По словам помощницы артиста, он может испытывать недомогание из-за последствий перенесенного инсульта. Известно, что он жаловался своему сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость. В больнице Краско сделали операцию на сердце, однако его состояние пока не улучшилось.

В начале января 2023 года Краско уже попадал в больницу с подозрением на инсульт, которое впоследствии подтвердилось. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». Артиста выписали 19 января.