Названа дата выхода финальной серии «Слова пацана» Крыжовников сообщил, что финальная серия «Слова пацана» выйдет 21 декабря

Фото: Пресс-служба Wink

Режиссер и соавтор сценария сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что финальный эпизод выйдет, как и планировалось изначально, 21 декабря. Зрителям покажут переснятую серию.

Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023, — написал режиссер.

До этого Крыжовников говорил, что последний эпизод криминальной драмы не выйдет в срок из-за пересъемки. Точную дату он не назвал, уточнив лишь, что зрители смогут увидеть ее «чуть позже». Режиссер объяснил, что решение о пересъемке финала появилось еще в момент работы над третьей серией. По его словам, создатели «Слова пацана» решили изменить финал, получили на эти цели дополнительное финансирование и приступили к пересъемкам. При этом авторы сериала и актеры неоднократно говорили о том, что конец истории носит поучительный характер, а всех героев ждет плохой конец.

Крыжовников также прокомментировал слив финальных серий в Сеть. Он обратил внимание, что в интернет попали абсолютно сырые материалы и в жутком качестве. Режиссер провел аналогию с неготовым блюдом, когда вместо вкусного яства гостям подают набор немытых продуктов под видом кулинарного шедевра. В этом случае, как и с сериалом, пробовать сырое блюдо не стоит, говорил Крыжовников.