Американский актёр Николас Кейдж запланировал съёмки нового фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Актёр сыграет преувеличенную версию самого себя.
Это стилизованная версия меня, и от одного только факта, что я говорю о себе в третьем лице, мне становится неловко, — рассказал Кейдж журналу Empire.
По сюжету современный Николас Кейдж будет сражаться со своей версией из прошлого.
Это потребовало акробатического подхода к роли, — пояснил актёр.
В центре сюжета актёр Николас Кейдж, чья карьера разрушается на глазах. Мужчина погряз в долгах, у него плохие отношения с дочкой, также он никак не получит роль в фильме Квентина Тарантино. Ситуация ухудшается тем, что к актёру является его версия из 90-х, которая ругает актёра за провалы в карьере.
Во время съёмок Кейджу придётся воссоздать несколько сцен из своих старых фильмов.
Это как идти по коридору из «Кабинета доктора Калигари», но с «Воздушной тюрьмой» и «Без лица», — заявил актёр.
Лента должна появиться в прокате 19 марта 2021 года. Сценарий картины написали Том Гормикэн и Кевин Эттен.
NEWS.ru сообщал, что Paramount Pictures планирует снять реймейк фильма Джона Ву «Без лица». В настоящий момент неизвестно, кто сыграет главные роли. Режиссёром картины станет Нил Мориц, работавший над сериалом «Побег» и фильмами «Форсаж».