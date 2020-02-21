https://static.news.ru/photo/784ad74c-54b0-11ea-8afe-fa163e074e61_660.jpg Николас Кейдж Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Николас Кейдж запланировал съёмки нового фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Актёр сыграет преувеличенную версию самого себя.

Это стилизованная версия меня, и от одного только факта, что я говорю о себе в третьем лице, мне становится неловко, — рассказал Кейдж журналу Empire.

По сюжету современный Николас Кейдж будет сражаться со своей версией из прошлого.

Это потребовало акробатического подхода к роли, — пояснил актёр.

В центре сюжета актёр Николас Кейдж, чья карьера разрушается на глазах. Мужчина погряз в долгах, у него плохие отношения с дочкой, также он никак не получит роль в фильме Квентина Тарантино. Ситуация ухудшается тем, что к актёру является его версия из 90-х, которая ругает актёра за провалы в карьере.

Во время съёмок Кейджу придётся воссоздать несколько сцен из своих старых фильмов.

Это как идти по коридору из «Кабинета доктора Калигари», но с «Воздушной тюрьмой» и «Без лица», — заявил актёр.

Лента должна появиться в прокате 19 марта 2021 года. Сценарий картины написали Том Гормикэн и Кевин Эттен.

NEWS.ru сообщал, что Paramount Pictures планирует снять реймейк фильма Джона Ву «Без лица». В настоящий момент неизвестно, кто сыграет главные роли. Режиссёром картины станет Нил Мориц, работавший над сериалом «Побег» и фильмами «Форсаж».