https://static.news.ru/photo/426f7d8e-d3a6-11e9-9bed-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Без лица» Фото: Paramount Pictures

Студия Paramount Pictures решила переснять боевик Джона Ву «Без лица». Работать над ремейком ленты будет Нил Мориц, работавший сериалом «Побег» и фильмами «Форсаж».

Сценарий для картины написал Орен Узил. Фильм рассказывает о противостоянии агента ФБР Шона Арчера и преступника Кастора Троя, которых сыграли Джон Траволта и Николас Кейдж. В результате спецоперации они поменялись лицами. О том, кто сыграет главные роли в ремейке, пока не сообщается, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что компания Disney выпустила первый трейлер к ремейку легендарного мультфильма 1955 года «Леди и Бродяга». Ролик доступен в Интернете. Премьера фильма состоится 12 ноября. Режиссёром киноверсии стал Чарли Бин. Чем будет отличаться ремейк от классического мультфильма о любви кокер-спаниеля Леди и беспородного Бродяги, пока неизвестно.