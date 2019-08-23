Компания Disney выпустила первый трейлер к ремейку легендарного мультфильма 1955 года «Леди и бродяга». Ролик доступен в интернете.
Премьера фильма состоится 12 ноября на сервисе Disney+.
Режиссёром киноверсии стал Чарли Бин. Чем будет отличаться ремейк от классического мультфильма о любви кокер-спаниеля Леди и беспородного Бродяги, пока неизвестно.
Ранее Disney выпустил ремейк культового мультфильма «Король Лев». Он был полностью нарисован с помощью компьютерной графики. Судя по трейлеру, киноверсия «Леди и бродяги» создана по аналогичным технологиям.
Ранее News.ru писал, что «Король лев» собрал в мировом прокате $1 млрд.