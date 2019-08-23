https://static.news.ru/photo/e275eee4-c65e-11e9-9782-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Walt Disney Studios

Компания Disney выпустила первый трейлер к ремейку легендарного мультфильма 1955 года «Леди и бродяга». Ролик доступен в интернете.

Премьера фильма состоится 12 ноября на сервисе Disney+.

Режиссёром киноверсии стал Чарли Бин. Чем будет отличаться ремейк от классического мультфильма о любви кокер-спаниеля Леди и беспородного Бродяги, пока неизвестно.

Ранее Disney выпустил ремейк культового мультфильма «Король Лев». Он был полностью нарисован с помощью компьютерной графики. Судя по трейлеру, киноверсия «Леди и бродяги» создана по аналогичным технологиям.

Ранее News.ru писал, что «Король лев» собрал в мировом прокате $1 млрд.