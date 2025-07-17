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17 июля 2025 в 14:33

«Многое еще не сделал»: актер Демченко о смерти режиссера Кары

Актер Демченко назвал режиссера Кара неординарным и потрясающим

Владислав Демченко Владислав Демченко Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Советский и российский кинорежиссер Юрий Кара был неординарной личностью и потрясающим человеком, который не успел реализовать все свои творческие замыслы, заявил NEWS.ru заслуженный артист РФ Владислав Демченко. Он выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной режиссера, подчеркнув его уникальный подход к кинематографу.

Мне очень жаль, что Юра Кара ушел из жизни. Как мне кажется, он многое еще не сделал. Я знаю Юру по нашей совместной работе над одним его фильмом, одним из первых моих фильмов «Завтра была война». Знаю только одно, что это был потрясающий режиссер и человек. Он мыслил неординарно, поэтому и получилась такая картина «Завтра была война», которая актуальна будет еще много-много лет. Мне кажется, что это самое главное. Мои соболезнования, очень жаль, — высказался Демченко.

Ранее актер театра и кино Андрей Фомин заявил, что Кара, известный по таким фильмам, как «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и «Гамлет. XXI век», был человеком с невероятной энергией. По словам артиста, режиссер оставил после себя самую светлую и прекрасную память.

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