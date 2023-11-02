Как закончился сериал «Реальные пацаны», при чем тут СВО и фильм «Брат-2» ТНТ показал финальную серию последнего сезона «Реальных пацанов»

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Актеры на презентации финального сезона сериала «Реальные пацаны»

Сегодня телеканал ТНТ показал финальную серию 14-го сезона сериала «Реальные пацаны», который впервые появился на экранах в ноябре 2010 года. Чем закончился ситком, при чем тут СВО и фильм «Брат-2»?

Что было в 14-м сезоне «Реальных пацанов»

«Реальные пацаны» стартовали в России в 2010 году. Ситком регулярно оказывался в топе рейтингов по количеству зрителей. В 2023 году онлайн-кинотеатр PREMIER отмечал, что сериал всегда входил в тройку самых просматриваемых проектов во всех регионах России.

Главный герой — исполнитель роли Коляна Николай Наумов — рассказывал, что в новом сезоне он получит дом в наследство от бабушки и переедет в деревню Наумовку. В сериал также вернутся каноничные герои, и завершатся основные сюжетные линии. В ситкоме появятся все девушки полицейского Базанова и друг Коляна Антоха, который покинул проект в седьмом сезоне.

«Бабушка Коляна умерла и оставила ему дом в деревеньке. И нашему персонажу, как это случается с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Он ходит как латифундист (крупный землевладелец. — NEWS.RU): „Вот, у меня есть земля, люди, амбары“. А потом сидит и понимает, что все разрушено, ничего нет, никому ничего не надо. А он ведь хозяин, но как ему с этим „богатством“ и „золотом“ жить — неизвестно», — рассказал Наумов в интервью порталу 59.ru.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Николай Наумов

Что было в последней серии финального сезона

Известно, что сценарий финальной серии написал сооснователь Good Story Media, которая снимала сериал, и генеральный продюсер проекта Антон Зайцев. Именно ему принадлежит идея «Реальных пацанов», он же был автором сценария первой серии, сообщает 59.ru.

«Авторская группа не хотела, чтобы сериал заканчивался. Слезы застилали им глаза, как только они начинали ее [последнюю серию] писать. Пришлось это сделать мне. Я хотел написать последнюю серию сериала еще после первого сезона. 13 лет откладывал, и вот наконец-то получилось», — признался он.

В последней серии сериала в одной из финальных сцен к Наумову в ресторане подходит официант и просит дать автограф, а также записать видеообращение его другу, который получил ранение в зоне проведения спецоперации и сейчас находится в госпитале с другими военнослужащими.

Главный герой берет у него телефон и спрашивает: «Зачем передавать привет, куда ехать?» В следующем кадре они появляются уже в военном медицинском учреждении, а на фоне играет песня группы «Смысловые галлюцинации» под названием «Вечно молодой», которая стала популярной благодаря фильму режиссера Алексея Балабанова «Брат-2».

«О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что может где-то в кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны», — говорит Наумов в финальной сцене сериала.

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