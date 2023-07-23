Антон Богданов: новые «Елки» будут без Урганта и Светлакова Актер и режиссер Антон Богданов рассказал о своем участии в громких проектах — и тех, деньги на которые пришлось занимать и отдавать до сих пор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер, актер Антон Богданов на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ «Артек»

На Международном детском кинофестивале «Алые паруса имени В. С. Ланового в детском центре «Артек» Антон Богданов представил два своих фильма, которые снял как режиссер: «Иван Семенов. Школьный переполох» и продолжение — «Иван Семенов. Большой поход». Ранее он прославился как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Реальные пацаны» на ТНТ, сыграл в «Елках», «Т-34», «Огонь» и многих других. О миллионных долгах из-за детского кино и о том, почему Министерство культуры РФ не поддержало ни одну из его картин, артист и режиссер рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Выплачиваю долги»

— Я являюсь амбассадором (официальным представителем. — NEWS.ru) инклюзивного лагеря «Новый город Дружный» в Перми. Лагерь, в котором отдыхают дети с особенностями развития и «обычные», — все вместе. Воспитывается новое поколение детей (мой сын, которому сейчас 12 лет, тоже туда ездит), которые уважают друг друга не за внешность, а за качества характера и силу духа. Однажды мой друг сценарист Миша Шулятьев предложил написать сценарий для ребят с особенностями развития. И мы написали комедию «Нормальный только я».

Денег на съемки не было вообще. Знакомая девушка — благотворитель из Перми дала некоторую сумму, и мы смогли снять краткий вариант фильма на 12 минут. Главные роли сыграли Константин Хабенский, Максим Виторган и ребята из лагеря.

Я надеялся показать снятую краткую версию большим продюсерам — заинтересовать их нашим проектом и таким образом найти деньги на полный метр. Показывали многим. Все хвалили. Но денег не дал никто.

В итоге я просто занял несколько миллионов у моих друзей, написал расписки. И мы сняли полноценную версию. Фильм в прокате провалился — потому что был ограничен: прокатчики не хотели брать такую сложную тему. И я до сих пор выплачиваю долги.

Фото: Личный архив Антона Богданова Фото: Личный архив Антона Богданова Фото: Личный архив Антона Богданова Антон Богданов и Константин Хабенский Фото: Личный архив Антона Богданова Антон Богданов и Константин Хабенский Фото: Личный архив Антона Богданова Роман Погорелов , исполнитель главной роли в фильмах «Иван Семёнов. Школьный переполох» и «Иван Семёнов. Большой поход» Фото: Личный архив Антона Богданова Роман Погорелов , исполнитель главной роли в фильмах «Иван Семёнов. Школьный переполох» и «Иван Семёнов. Большой поход» Фото: Личный архив Антона Богданова Фото: Личный архив Антона Богданова Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я». В инклюзивном лагере «Новый город Дружный» в Перми Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я». В инклюзивном лагере «Новый город Дружный» в Перми Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Максим Виторган на съемках фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Максим Виторган на съемках фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я» Фото: Личный архив Антона Богданова Съёмки фильма «Нормальный только я»

Почему съемки фильмов Богданова не поддержал Минкульт

— Часто говорят, что в России не хватает хорошего детского кино.

Есть такая книга — «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» писателя Льва Давыдычева (1927–1988). Она очень популярна в Перми (Богданов родом из Перми. — NEWS.ru), ее изучают даже в рамках школьной программы, поскольку автор был пермяком. Одна из моих любимых детских книг.

Мы с Мишей сделали сценарий по мотивам этой книги, кое-что изменив и дополнив сюжет (книга небольшая, маловата для фильма). Главный герой у нас стал не второклассником, а пятиклассником, прописали линию родителей и любви к Танечке — в оригинальной повести ее нет. Деньги на съемки снова пришлось искать.

Нас поддержал частный инвестор из Перми, немного помог аппарат губернатора Пермского края, интернет-провайдеры... И фильм «Иван Семенов. Школьный переполох» прошел в прокате пошлой осенью, собрав почти 146 миллионов рублей. Это хороший результат.

Мы отдали инвестору все его вложенные деньги, а также мне удалось раздать часть долгов за предыдущую картину. Кроме того, уже две полки призов от кинофестивалей и в основном это Гран-при. То есть первое место.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер, актер Антон Богданов на мастер-классе на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ «Артек»

Министерство культуры — нет, не поддержало. Возможно, что мы с моей командой как-то неправильно оформляли заявку на финансирование в Минкульт, документы вообще сложная вещь (улыбается). Конечно, я был уверен, что после успешного проката первой картины на нас обратят внимание. Не обратили. Так бывает! Пришлось снова снимать на заемные средства. Вторая часть «Ивана Семенова» выходит в сентябре. Надеюсь, что прокат снова будет успешным.

И будем в этом году снова подавать заявку в Минкульт на съемки третьей части. Очень надеемся, что поддержат.

Почему сын Богданова не хочет сниматься в фильмах отца

— Сын с малых лет на киноплощадках со мной тусовался. Но сниматься его не тянет, это его личное решение. А я и не заставляю. Он интересуется компьютерами. Я говорю: отлично, учись — будешь потом мне в кино помогать создавать компьютерную графику.

«Хабенский сказал, что надо уметь вырастать из штанишек»

— По первому образованию я театральный режиссер — окончил Пермский институт культуры. Хотел быть режиссером, а не артистом. Но в 2009-м пермские наши ребята начали снимать историю про реальных пацанов и пригласили сняться в том числе меня. А сериал взял да и выстрелил на всю страну.

До такой степени стал популярным, что мне позвонил Тимур Бекмамбетов с предложением сниматься у него — в фильме «Джентльмены, удачи!». А потом и в «Елках». Ну а после съемок в фильме «Т-34» меня блокбастеры затянули: снимаешься по 60 смен подряд — и популярность хлещет.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Премьера нового сезона телешоу «Реальные пацаны». На фото: актеры Мария Скорницкая, Владимир Селиванов, Николай Наумов, Зоя Бербер, Антон Богданов, Валентина Мазунина

Из «Реальных пацанов» в итоге я ушел сам лет пять назад (Богданов играл роль Антохи, друга главного героя Коляна. — NEWS.ru). Как говорит Константин Юрьевич Хабенский, надо иногда из некоторых штанов вырастать. Вот и я вырос: уже не хотел надевать костюм автослесаря или гопника даже в рамках сценария. Честно сказал об этом продюсерам и режиссеру. Мы договорились о том, что сколько-то серий я должен отработать, чтобы никого не подвести. Отработал — и моего персонажа вывели из сценария.

Почему провалились восьмые «Елки»

— Кто-то придумал, будто я снял восьмую серию «Елок» целиком как режиссер. На самом деле по предложению Тимура Бекмамбетова я снимал всего одну новеллу из этой части — про айтишников.

К сожалению, восьмые «Елки» в прокате провалились. Дело в том, что Тимур как генеральный продюсер франшизы принял решение показать «Елки 8» одновременно и в кинотеатрах, и на популярной платформе.

А только что закончилась пандемия, уронившая выручку кинотеатров до минусовой отметки. Владельцы кинотеатров возмутились такому решению Тимура, рассудив, что зрители предпочтут смотреть на платформе вместо того, чтобы пойти в кинотеатры. И они объявили бойкот Бекмамбетову и восьмым «Елках» — отказались вообще прокатывать фильм.

Я такой цеховой солидарности давно не встречал.

И пришлось компании Тимура прокатывать фильм в совсем маленьких кинотеатрах. И прокат по сути провалился. «Елки» потом «реабилитировались» — девятые вышли с Федором Добронравовым на обложке, уже не снимались ни Ургант, ни Светлаков. Картина неплохо собрала — около полумиллиарда. И в этом году, насколько я знаю, тоже выходят. Снова без Урганта и без Светлакова.

Если вдруг вы не знали, то «Елки» снимают почему-то летом. Видимо, зимой не успевают. Строятся специальные декорации — заснеженные елки, салюты... Артистам приходится ходить в зимних костюмах. Весь день при +30 ходишь в тулупе. Но при этом я люблю эту сказку: летом у тебя второй Новый год.

Какой в жизни Константин Хабенский

— У нас было несколько совместных проектов. Он меня многому научил: жизнелюбию, мудрости, простоте. На съемках всегда очень скромно сидит на пластиковом стуле. Когда к нему бегут помощники с водой-кофе-едой, Константин Юрьевич говорит: «Спасибо — у меня все есть». И отказывается.

Мне навсегда запомнилась эта его фраза. Когда он хочет кофе, то сам встает и идет наливает. И, конечно, он высочайший профессионал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Хабенский

Что поменялось после отъезда некоторых артистов

— Ну допустим, большинство хороших режиссеров никуда не уехали. Поскольку все они патриоты. Актеры уехали — но много ли? На самом деле и десяти не наберем. Каждый год выпускается из институтов так много артистов — если кто-то уезжает, то свято место пусто не остается.

Те, кто не говорил ерунды о нашей стране, уже возвращаются потихоньку. Понятно почему — ну кому они там нужны? Мы актеры, а не нефтяники. На что ты будешь жить за границей? А все уже привыкли жить в комфортных условиях. Я не понимаю, на что живут уехавшие Панин, Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)? При этом не берусь их осуждать, это их решения.

Удивляет только, что многие из них уехали по одному. Но если ты такой смелый, тогда всех своих родных забери — детей, жену, маму — если они согласятся: чтобы создать им безопасность, чтобы им потом за тебя стыдно не было в родной стране перед друзьями и соседями.

«Ургант-то не уехал, он — в России»

— Ну вывесил он в своих соцсетях этот черный флаг (черный флаг считался символом несогласия с началом СВО. — NEWS.ru). Мне кажется, спонтанно многие вывесили черные флаги. Позже некоторые поняли свою ошибку. Другое дело, когда писали или пишут «Мне стыдно быть русским». Тут страна вправе поставить ультиматум: «Стыдно — уезжай».

Но Ваня-то не уехал, он в России. Плохого не говорил! Не знаю я всей этой «кухни закулисья», да мне и не нужно знать.

Прощать или нет уехавших? Сложный вопрос. Народ русский всегда умел прощать. Наверное, пусть возвращаются, сотрудники органов проведут с ними правильные беседы. После чего уехавшим-вернувшимся хорошо бы попросить прощения у россиян. Именно тем, кто из-за бугра поливал нашу страну грязью.

У меня была история по юности — поехал кататься на машине отца и разбил ее. Мама ко мне подошла и говорит: «Ты извинись перед отцом». Мне было ужасно стыдно, язык прилип к горлу. Но я пересилил себя и извинился, отец меня простил. И так легко сразу стало, вместе с папой потом восстанавливали машину. Сына также учу: надо уметь признавать свои ошибки и исправлять их.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

Как санкции против России повлияли на отечественное кино

— С введением санкций против России из отечественного проката ушли голливудские картины и компании. Я не сильно прям рад этому. Боюсь, что у нас может упасть качество кино. Хочу ошибаться в этом моменте. Но когда спортсмен перестает выступать на международных соревнованиях, он теряет хватку. То есть на региональных и внутрироссийских соревнованиях он хорош, а для мира слабоват становится. В кино, боюсь, может произойти то же самое.

Я ни в коем случае не сомневаюсь в российском кино, дело в другом. Немало отечественных картин последних лет реально сняты на уровне Голливуда. Зрители могли это видеть и оценить. А раз «Голливуд ушел», то сравнить не с чем, чтобы понять: а мы-то уже не хуже.

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