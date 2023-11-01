Составлен список российских артистов, чьи дети живут и учатся на Западе

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Певец Олег Газманов с сыном Филиппом (слева)

Дети многих российских знаменитостей и политиков живут и учатся за границей. В каких странах они находятся?

Дети кого из российских знаменитостей учатся за рубежом

Приемная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика учится в престижном частном колледже Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Живет она в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Приемный сын народного артиста России Олега Газманова Филипп, окончив шесть классов в гимназии «Жуковка», отправился учиться в школу St. George’s в швейцарском Монтре, продолжил образование в частных школах New Hall School и Hurtwood House в Англии. Там же он поступил на факультет изобразительного искусства в университет Central Saint Martins.

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна покоряет индустрию красоты с ранних лет. Она строит карьеру модели и снимается для различных журналов. Сейчас наследница артистки осваивает профессию дизайнера в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии.

Журналист Ксения Собчак рассказывала, сколько Литвинова тратит на обучение дочери.

«Стоимость учебы в академии — от $7,5 тысяч (475,2 тысячи рублей) в год», — писала она в авторском Telegram-канале.

Дочь заслуженного артиста РФ Валерия Сюткина Виола получила образование по специальности «историк искусств» в филиале Бостонского университета в Париже. Сейчас она учится на театральном факультете Сорбонны. Все экзамены Виола сдавала на французском языке. В будущем девушка видит себя режиссером спектаклей. Сюткин уверяет, что не обеспечивает наследницу, так как считает, что после достижения совершеннолетия люди должны сами о себе заботиться.

Дочь певицы Лолиты Милявской Ева в 2018 году поступила в Варшавский университет на филологический факультет. Изначально Ева хотела переехать в Лондон, однако мать, которая слышала от своих знакомых много негативных отзывов про учебу в Англии, предложила более близкий к России вариант.

«Дочь поступила в Варшавский университет на филологический факультет. У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было. Она очень хорошо знает английский — смотрит сериалы, мгновенно находит любую информацию. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский», — рассказывала Лолита в интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

Дети кого из российских политиков учились за рубежом

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поменяла несколько учебных заведений, в том числе интернат в Нормандии, престижную школу в Париже, Институт стран Азии и Африки в Москве. Бросив ИСАА, куда Лиза поступила по настоянию отца, осенью 2015 года она вернулась в Париж к матери и младшим братьям. Пескова знает пять иностранных языков и получила высшее образование в Парижской школе бизнеса (EDC Paris Business School).

Девушка объясняла, что остановила свой выбор на французском учебном заведении, поскольку учеба за границей помогает молодым людям в будущем более эффективно работать на благо своей страны, развивая связи с другими государствами.

«Мое обучение за рубежом не противоречит идее патриотизма, скорее, наоборот. Имея опыт жизни в Европе и общения с жителями других государств, российские подданные будут обладать не только врожденным русским, но и европейским мышлением», — поделилась Пескова.

Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина обучалась в Манхеттенской школе, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, а также магистратуру по экономике в Лондоне. В настоящее время она живет в Москве, является директором российского отделения британского аукционного дома Christie’s.

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