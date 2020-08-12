Ханс Циммер записал расширенную версию мелодии из заставки Netflix

Немецкий композитор Ханс Циммер записал для стримингового сервиса Netflix расширенную заставку для стримингового сервиса Netflix. Её будут использовать для показов фильмов в кинотеатрах.
Представители платформы обратились к Циммеру после того, как стало ясно, что звуковая метка, которая звучит в онлайн-версиях картин, слишком коротка для показа на большом экране. Об этом сообщил менеджер по продукту Сики Чен, который также опубликовал музыку композитора.
The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.