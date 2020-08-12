Кино

Ханс Циммер записал расширенную версию мелодии из заставки Netflix

14:36, 12 августа 2020

Немецкий композитор Ханс Циммер записал для стримингового сервиса Netflix расширенную заставку для стримингового сервиса Netflix. Её будут использовать для показов фильмов в кинотеатрах.

Представители платформы обратились к Циммеру после того, как стало ясно, что звуковая метка, которая звучит в онлайн-версиях картин, слишком коротка для показа на большом экране. Об этом сообщил менеджер по продукту Сики Чен, который также опубликовал музыку композитора.

Ненынешняя онлайн-заставка Netflix длится всего около трёх секунд. Продолжительность варианта Циммера составила 16 секунда.

В 2020 году Ханс Циммер выступил автором музыки для нового фильма о Джеймсе Бонде, получившего название «Не время умирать», писал NEWS.ru.

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