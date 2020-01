Информация о сотрудничестве создателей картины с музыкантом появилась в Twitter киноленты. В сообщении также процитированы слова режиссёра Кэри Фукунаги.

CONFIRMED: @HansZimmer will compose the score for #NoTimeToDie . Director Cary Joji Fukunaga said: “I’m beyond excited that Hans is scoring #NoTimeToDie . The music of Bond has always been iconic and I’ve already witnessed Hans adding his touch of genius to the Bond legacy.” pic.twitter.com/L3q06ymLyH