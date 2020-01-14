Немецкий композитор Ханс Циммер назначен автором музыки для нового фильма о Джеймсе Бонде, получившем название «Не время умирать».
Информация о сотрудничестве создателей картины с музыкантом появилась в Twitter киноленты. В сообщении также процитированы слова режиссёра Кэри Фукунаги.
Я вне себя от радости, что Ганс сочинит композиции для «Не время умирать». Музыка Бонда всегда была культовой, и мне уже посчатливилось стать свидетелем того, как Ганс обогатил своим гением наследие Бонда, — сказал кинематографист.