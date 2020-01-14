https://static.news.ru/photo/a987d96c-36e8-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Ханс Циммер Фото: Cronos/Kazuki Hirata/Global Look Press

Немецкий композитор Ханс Циммер назначен автором музыки для нового фильма о Джеймсе Бонде, получившем название «Не время умирать».

Информация о сотрудничестве создателей картины с музыкантом появилась в Twitter киноленты. В сообщении также процитированы слова режиссёра Кэри Фукунаги.

Я вне себя от радости, что Ганс сочинит композиции для «Не время умирать». Музыка Бонда всегда была культовой, и мне уже посчатливилось стать свидетелем того, как Ганс обогатил своим гением наследие Бонда, — сказал кинематографист.

CONFIRMED: @HansZimmer will compose the score for #NoTimeToDie . Director Cary Joji Fukunaga said: “I’m beyond excited that Hans is scoring #NoTimeToDie . The music of Bond has always been iconic and I’ve already witnessed Hans adding his touch of genius to the Bond legacy.” pic.twitter.com/L3q06ymLyH — James Bond (@007) 13 января 2020 г.

Сам Циммер опубликовал в своем Twitter афишу грядущей картины.

Как писал NEWS.ru, Ханс Циммер даст выступления в Москве 6 февраля и Санкт-Петербурге 8 февраля. Концерты Циммера пройдут в рамках тура «Симфоническое таинство».