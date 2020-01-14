Ханс Циммер Ханс Циммер Фото: Cronos/Kazuki Hirata/Global Look Press

Немецкий композитор Ханс Циммер назначен автором музыки для нового фильма о Джеймсе Бонде, получившем название «Не время умирать».

Информация о сотрудничестве создателей картины с музыкантом появилась в Twitter киноленты. В сообщении также процитированы слова режиссёра Кэри Фукунаги.

Я вне себя от радости, что Ганс сочинит композиции для «Не время умирать». Музыка Бонда всегда была культовой, и мне уже посчатливилось стать свидетелем того, как Ганс обогатил своим гением наследие Бонда, — сказал кинематографист.

Сам Циммер опубликовал в своем Twitter афишу грядущей картины.

Как писал NEWS.ru, Ханс Циммер даст выступления в Москве 6 февраля и Санкт-Петербурге 8 февраля. Концерты Циммера пройдут в рамках тура «Симфоническое таинство».

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