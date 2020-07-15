Доминик Торетто, возможно, погибнет в десятом «Форсаже»

Основной персонаж серии фильмов «Форсаж» Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, возможно, погибнет в десятой части. Пока что эта информация не подтверждена официально.
О событиях в сюжете будущей картины
Ранее Вин Дизель рассказал, что десятая часть «Форсажа» возможно, будет разделена на два фильма. Он заявил, что начал разрабатывать концепцию десятой картины ещё до того, как команда приступила к съёмкам девятой ленты.
В феврале компания Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Форсаж 9». Российская премьера картины была запланирована на 21 мая, однако её пришлось отложить на 2021 год из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники