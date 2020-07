Доминик Торетто, возможно, погибнет в десятом «Форсаже»

https://static.news.ru/photo/9e80621a-c68e-11ea-bbc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Форсаж 9»/kinopoisk.ru

Основной персонаж серии фильмов «Форсаж» Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, возможно, погибнет в десятой части. Пока что эта информация не подтверждена официально.

О событиях в сюжете будущей картины сообщает We Got This Covered со ссылкой на свои источники. Отмечается, что гибель Торетто поможет развитию серии за счёт спин-оффов.

Ранее Вин Дизель рассказал, что десятая часть «Форсажа» возможно, будет разделена на два фильма. Он заявил, что начал разрабатывать концепцию десятой картины ещё до того, как команда приступила к съёмкам девятой ленты.

В феврале компания Universal Pictures опубликовала трейлер фильма «Форсаж 9». Российская премьера картины была запланирована на 21 мая, однако её пришлось отложить на 2021 год из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.