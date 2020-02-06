https://static.news.ru/photo/40e188c6-48f0-11ea-9d1a-fa163e074e61_660.jpg Вин Дизель Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актёр Вин Дизель рассказал, что десятая часть «Форсажа» возможно будет разделена на два фильма.

Дизель заявил, что начал разрабатывать концепцию десятой картины ещё до того, как команда приступила к съёмкам девятой ленты, сообщает GamesRadar.

Для поклонников: десятому «Форсажу», первой и второй части, следует стать заключением. Это было бы хорошо для того, что бы этот мир фильмов продолжал существовать для будущих поколений, — сказал артист.

Как писал NEWS.ru, компания Universal Pictures опубликовала трейлер ленты «Форсаж 9». В картине сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Джон Сина и Шарлиз Терон.