Американский актёр Вин Дизель рассказал, что десятая часть «Форсажа» возможно будет разделена на два фильма.
Дизель заявил, что начал разрабатывать концепцию десятой картины ещё до того, как команда приступила к съёмкам девятой ленты,
Для поклонников: десятому «Форсажу», первой и второй части, следует стать заключением. Это было бы хорошо для того, что бы этот мир фильмов продолжал существовать для будущих поколений, — сказал артист.
Как писал NEWS.ru, компания Universal Pictures опубликовала трейлер ленты «Форсаж 9». В картине сыграли Вин Дизель, Мишель Родригес, Джон Сина и Шарлиз Терон.
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