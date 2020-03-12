Девятая часть кинофраншизы «Форсаж» не выйдет в прокат 22 мая 2020 года. Студия Universal перенесла премьеру фильма на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Откладывание релиза, вероятно, станет разумным шагом для Universal, учитывая, насколько успешными оказались предыдущие фильмы, — сообщает американский телеканал CNBC.
По информации телеканала, фильм выйдет 2 апреля 2021 года.
Предыдущая часть серии собрала в кинотеатрах более $1,2 миллиарда при бюджете в $250 миллионов, став одной из самых кассовых картин десятилетия.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.