https://static.news.ru/photo/a54eca14-6491-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Девятая часть кинофраншизы «Форсаж» не выйдет в прокат 22 мая 2020 года. Студия Universal перенесла премьеру фильма на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Откладывание релиза, вероятно, станет разумным шагом для Universal, учитывая, насколько успешными оказались предыдущие фильмы, — сообщает американский телеканал CNBC.

По информации телеканала, фильм выйдет 2 апреля 2021 года.

Предыдущая часть серии собрала в кинотеатрах более $1,2 миллиарда при бюджете в $250 миллионов, став одной из самых кассовых картин десятилетия.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших.

В России зафиксировано 29 случаев заражения.