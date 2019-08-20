https://static.news.ru/photo/17d2fcce-c350-11e9-85b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала

Принадлежащая актёру Роберту Де Ниро компания Canal Productions подала судебный иск на шесть миллионов долларов против бывшей сотрудницы Чейз Робинсон. В числе прочего девушку обвиняют в просмотре сериала «Друзья» на рабочем месте.

Подробности истории приводит TJournal . Робинсон стала личной ассистенткой Де Ниро в 2008 году. Позже девушку повысили до вице-президента по производству и финансам в Canal Productions, однако в апреле 2019 года уволили, опасаясь «корпоративного саботажа».

Представители компании утверждают, что Робинсон редко появлялась на работе, а когда всё же приходила в офис, то тратила всё время на личные дела. В Canal Productions заявили, что Робинсон, среди прочего, посмотрела 55 эпизодов сериала «Друзья» только за четыре рабочих дня в январе 2019 года. Юристы компании в судебном иске отметили, что просмотр ТВ-шоу не входил в обязанности девушки и происходил в оплаченное время.

Кроме просмотра сериалов в рабочее время, бывшую сотрудницу также обвиняют в растрате корпоративных средств. Как утверждают юристы, Робинсон использовала бонусные «мили» Де Ниро для личных путешествий, заказывала за счёт компании дорогую еду и пользовалась услугами такси.

Бывшая сотрудница назвала все претензии компании смешными. Кроме того, после увольнения Робинсон написала сама себе рекомендательное письмо, которое Роберт Де Ниро отказался подписывать.

Роберт Де Ниро появится на экранах в сентябре 2019 года в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец». Как писал News.ru, премьера картины состоится 27 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале.