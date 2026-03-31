Закрытие магазинов, увольнения, смерть ТЦ: что будет с рынком одежды в РФ

В России все чаще закрываются офлайн-магазины, отмечают аналитики консалтинговой компании INFOLine. Число торговых точек в РФ сокращается впервые за 25 лет. Это касается в том числе продуктовых магазинов «у дома», но особенно остро проблемы ощущаются в сегменте одежды — российским брендам приходится пересматривать привычные форматы работы. O'STIN закрывает точки, Lamoda сокращает персонал, Gloria Jeans обсуждает закрытие 150–200 объектов до конца года. Что будет дальше и какое будущее ждет рынок, рассказывает NEWS.ru.

Что сегодня происходит в отрасли

По подсчетам консалтинговой компании INFOLine, только в Москве к началу 2026 года закрылось порядка 4500 магазинов, а в Санкт-Петербурге сеть торговых объектов уменьшилась на 3000 единиц. Тренд затронул все сегменты — от продуктовых лавок у дома и алкомаркетов до крупных салонов связи и бутиков одежды.

«В целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. И это касается всех торговых точек — от продуктовых магазинов „у дома“, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды», — поясняют аналитики.

В INFOLine отмечают, что в прошлом году динамика развития новых магазинов «у дома» была худшей за всю современную историю продуктового ретейла в РФ: количество открытий сократилось в шесть раз — впервые с 2017 года. С января по сентябрь 2025 года крупнейшие продуктовые сети открыли около 5300 магазинов — это на 30% меньше год к году.

Можно ли говорить о кризисе

В действительности мы сталкиваемся с глобальным потребительским кризисом, который рискует полностью перекроить карту российского ретейла, уверен вице-президент Союза торговых центров России, основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров «Слава концепт» (Slava concept) Александр Перемятов.

«Изменения коснутся не только классической „каменной“ розницы, но и всех остальных каналов продаж. Трудно не только небольшим компаниям — проблемы испытывают практически все сетевые игроки. И не обходится без проблем даже среди таких модных проектов, как Poizon group, Lime или 12 STOREEZ. Они сейчас испытывают колоссальное давление, которое может трансформироваться в более серьезные последствия», — отметил собеседник NEWS.ru.

Как полагает старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Мельникова, помимо очевидного перетока потребителей в интернет, причиной такого массового закрытия магазинов (в частности, бренда Gloria Jeans и других известных марок) стало предшествующее активное открытие новых точек. После ухода с отечественного рынка зарубежных брендов появилось много вакантных площадей в самых топовых локациях. Такой возможностью постарались воспользоваться многие российские компании. Вероятно, решения по открытию новых точек были поспешными, и сейчас стало очевидно, что такое количество магазинов не востребовано, предположила собеседница NEWS.ru.

Каковы последствия «перестройки» торговли

По мнению Перемятова, сценарий закрытия до 40% проектов в сфере, например, fashion-ретейла «уже не кажется фантастическим». «Тренд действительно долгоиграющий. В 2025 году он начался, в 2026-м, точно до конца года, он будет продолжаться. Поэтому оптимизм, скорее всего, появится только тогда, когда рынок оттолкнется от низкой базы. Ведь точка, наверное, будет достигнута», — сказал он.

При этом эксперты уверены, что для сегмента одежды наличие физической точки продажи товара всегда будет востребовано. Естественно, не в таких масштабах, как, например, 10 лет назад, но тем не менее.

Так, по данным «РБК Исследования рынков», такой формат, как магазины в ТЦ, все еще очень популярен среди потребителей — 48% пользуются этим каналом продаж (совершали покупки в течение последнего года). Стрит-ретейл менее популярен — всего 18%. И, что ожидаемо, самым массовым местом покупок являются маркетплейсы — 69%.

Как это скажется на рынке труда

По словам Перемятова, сейчас происходят важные процессы, связанные с ужесточением миграционной политики. Поэтому перераспределение персонала по отраслям точно произойдет. «И да, как мы видим, все большую популярность начинают приобретать так называемые рабочие профессии», — подчеркнул он.

Активный переток покупателей в онлайн также затрагивает и кадры — требуется меньшее число сотрудников торгового зала, отметила Мельникова. В связи с этим эксперт указала на еще один глобальный тренд — цифровизацию и роботизацию. То есть меняется кадровая политика компаний: востребованность одних профессий снижается, спрос на другие же растет.

«Но нельзя не отметить и положительный эффект от вышеописанной трансформации: снижение издержек за счет экономии на аренде помещений и упрощении производства при внедрении новых технологий», — заключила Мельникова.

