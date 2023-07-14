В Domino's Pizza опровергли смену названия

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Появившаяся в СМИ информация о переименовании пиццерий Domino’s Pizza недостоверна, заявили в компании РИА Новости. Сеть продолжит работать на территории России под своим названием.

Данная информация не соответствует действительности. Domino’s продолжает свою работу в России под прежним брендом, — сказали агентству в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Domino’s Pizza решила покинуть российский рынок и 17 июля завершит свою работу. При этом большинство пиццерий в России получат другое название — Best Price Pizza. По данным Telegram-каналов, у заведений уже начали появляться новые логотипы, а их сотрудникам выдают другую форму.

В марте стало известно, что Domino’s Pizza грозит банкротство. Против компании было подано 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Кроме того, у нее есть задолженность по оплате аренды на сумму в 3,4 млн рублей.

Другая сеть пиццерий — Papa John’s — сообщала, что планирует продолжить работу в России отдельно от головной американской компании Papa John`s International. При этом она намерена поменять концепцию бренда. В ответ на предположения о возможной смене названия сети пиццерий в компании заверили, что продолжат работу под международным брендом.