Domino’s Pizza решила покинуть Россию SHOT: Domino’s Pizza завершит работу в России 17 июля

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Американская сеть пиццерий Domino’s Pizza решила покинуть российский рынок и 17 июля завершит свою работу, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, большинство пиццерий в России меняет название на Best Price Pizza. Уточняется, что уже сейчас сотрудникам выдают форму, а на витринах появляются новые логотипы.

Как пишет SHOT, в ноябре 2022 года компания заявляла о продолжении деятельности в России в «сложных геополитических и экономических условиях». Две недели назад, по данным журналистов, сеть пиццерий объявила, что акция «Домино’с навсегда», в рамках которой россияне делали татуировки с эмблемой компании взамен на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет, завершена.

У компании также осталось 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. О том, как они будут выплачены, на данный момент неизвестно.

Информация об исках появилась в марте 2023 года. Многие клиенты жаловались на невыполненные заказы, за которые им так и не вернули деньги. Таких жалоб много в соцсетях, которые компания не обновляла с ноября 2022 года. Также сообщалось, что сеть пиццерий задолжала 3,4 млн рублей за аренду одному из собственников. Тот подал в суд, но у компании не нашлось средств на решение проблем.