Российской сети пиццерий Domino's Pizza грозит банкротство Mash: Domino's Pizza в России может обанкротиться из-за множества исков

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Сеть пиццерий компании Domino’s Pizza в России может обанкротиться, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на компанию подано уже 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Многие клиенты жаловались не невыполненные заказы, за которые им так и не вернули деньги. Таких жалоб много в соцсетях, которые компания не обновляет с ноября 2022 года.

На компанию уже подано 24 иска на 78 млн рублей. Плюс долги по аренде, задержка или отмена доставки, сотни недовольных и мертвые соцсети, - говорится в сообщении.

Многие из клиентов жалуются, что не получают заказов и не могут добиться связанного с этим возврата денег, несмотря на неоднократные обращения на горячую линию компании. Также сообщается, что компания задолжала 3,4 млн рублей за аренду одному из собственников. Тот подал в суд, но у пиццерии не нашлось средств на решение проблем.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщала, что сеть пиццерий Papa John’s продолжит работать в России отдельно от головной американской компании и намерена поменять концепцию бренда. Прежде планов о продаже бизнеса в РФ у компании не было.