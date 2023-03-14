Papa John`s захотел начать новую жизнь в России «Коммерсант»: сеть пиццерий Papa John's продолжит работу в России независимо от США

Фото: shutterstock

Сеть пиццерий Papa John’s планирует продолжить работу в России отдельно от головной американской компании Papa John`s International и намерена поменять концепцию бренда, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник. После приостановки бизнеса в РФ общество «4 Папас» зарегистрировало несколько доменов, таких как папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, которые в конце 2022 года перешли к ООО «Комо», а на сайте сети появился логотип «Папа Джонс».

Уже после регистрации доменных имен высказывались предположения о возможной смене названия сети пиццерий. В то же время в российском офисе Papa John`s заявляли, что продолжают работу под международным брендом.

В феврале 2023 года ООО «Пи Джей Евразия», — еще одна структура кипрской PJ Western, с которой аффилирована ООО «4 Папас», — подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда «НашПапа» по нескольким классам услуг, в том числе ресторанов.

На вопросы издания в российском «Папа Джонс» не ответили, связаться с московской фирмой «Комо» также не удалось. Источник «Коммерсанта» на ресторанном рынке сообщил, что с конца 2022 года владелец мастер-франшизы в России и глобальный офис не могли определиться, по какому сценарию компания может покинуть рынок. Собеседник издания допустил, что продажи бизнеса в РФ не будет, а управлять сетью продолжит команда во главе с американцем Кристофером Уинном.

По данным исследования, проведенного аналитиками INFOLine, рестораны в России в 2022 году все еще приносили больше выручки, чем точки быстрого питания. Отмечалось, что в 2021 году доля ресторанов составила примерно треть от всего оборота в общепите, или порядка триллиона рублей.