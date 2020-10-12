Работодатели в Москве столкнулись со сбоем сервиса по контролю за удалёнкой

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Онлайн-сервис по публикации отчётности о переводе сотрудников на удалённую работу для московских компаний работает с перебоями из-за перегрузки системы.

В департаменте информационных технологий правительства Москвы сообщили, что ситуация будет учтена при проверке отчётности со стороны московских юрлиц, сообщает «Интерфакс».

Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября, — отметили в ведомстве.

Ранее представители московских компаний и организаций начали жаловаться на некорректную работу сервиса, где им необходимо предоставить отчёты по переводу сотрудников на удалённую работу для соблюдения указа мэра столицы Сергея Собянина.

Уважаемые пользователи! На сайте проводятся технические работы, поэтому у вас могут возникнуть сложности с прикреплением документов при заполнении форм на получение государственной услуги. Пожалуйста, при возникновении ошибки повторите попытку позже, — сообщал сайт мэра и правительства Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что Собянин подписал указ, согласно которому в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 5 по 28 октября все компании в Москве обязаны перевести не менее 30% штата на удалённую работу. За несоблюдение этих мер юрлица могут столкнуться с крупными штрафами, а в случае повторного нарушения деятельность компаний могут приостановить.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиолог рассказал о правилах работы в офисе во время пандемии коронавирусной инфекции. Необходимо регулярно дезинфицировать рабочее место, а также носить средства индивидуальной защиты.