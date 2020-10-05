Собянин ввёл обязательную «удалёнку» в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала.

Обязателен переход на «удалёнку» для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно, передаёт «Российская газета».

Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.

Власти Москвы рассчитывают, что подобное решение будет способствовать снижению распространения коронавируса благодаря ограничению социальных контактов и уменьшению пассажиропотока в транспорте.

Ранее московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель. Столичным правительством также поручено подключить в метро программное обеспечение, которое блокирует социальные карты пенсионеров и школьников для проезда в метро.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3 537 случаев заражения. На втором месте - Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев. Общее количество инфицированных в РФ с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек. За минувшие 24 часа от коронавируса вылечился 3 181 человек — число увеличилось до 982 324. Жертвами болезни за сутки стали 117 пациентов. Всего с начала пандемии умерли 21 475 заболевших, писал NEWS.ru.