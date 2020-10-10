Эпидемиолог рассказал о правилах работы в офисе во время пандемии

https://static.news.ru/photo/ed98137a-0ae5-11eb-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем, кто в период пандемии не переведён на удалёнку и работает в офисе, следует соблюдать определённые правила поведения. О них рассказал руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Так, важно регулярно дезинфицировать рабочее место и носить средства индивидуальной защиты, если в офисе есть другие люди. Кроме того, надо избегать контактов с людьми, которые чихают и кашляют. Причём это правило касается не только рабочего места, но и улицы.

Если в офисе работает постоянный коллектив, 5–10 сотрудников, вы доверяете друг другу, то человек с недомоганием сам предупреждает своих коллег. В этом случае маски можно не носить, — отметил Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом он посоветовал офисным работникам сохранять оптимистичный настрой и не поддаваться паническим настроениям. Это тоже может иметь значение, считает он.

Вместе с тем с переходом части работников на удалёнку у тех почти наверняка вырастут расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. По оценкам экспертов, тем, кто будет трудиться из дома, платить по квитанциям придётся как минимум на 10% больше. Ранее NEWS.ru узнал, как уберечь свой кошелёк от дополнительных расходов.