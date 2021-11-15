«Пятёрочка» объявила о начале работы в Иркутской области

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла восемь магазинов в Иркутской области, которая стала 67-м регионом присутствия компании X5 Group. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Первые магазины сети «Пятёрочка» открылись в Иркутске, Усолье-Сибирском, Ангарске и Шелехове. Доля товаров местных производителей в ассортименте магазинов составляет около 30%, в категории молочных продуктов этот показатель составляет 85%, а мясо птицы и яйца поставляются исключительно иркутскими производителями. Совокупная торговая площадь новых магазинов составляет 2731 квадратный метр.

Сейчас в магазинах «Пятёрочка» в Иркутской области работают около 120 сотрудников. В ближайшее время сеть планирует открыть ещё девять магазинов, усилив своё присутствие в регионе.

Мы продолжаем расширять географию присутствия «Пятёрочки» на восток и рады, что теперь наши ключевые преимущества — расположение магазинов рядом с домом, комфорт для гостей, максимальную свежесть и высочайшее качество товаров по низким ценам — смогут оценить и иркутяне. Гарантировать высокое качество товаров нам помогает сотрудничество с местными производителями, продукцию которых хорошо знают и любят жители. Мы задаём новый стандарт продуктового ретейла и продолжаем идти к своей цели — заслужить доверие всех наших гостей, — заявил генеральный директор «Пятёрочки» Сергей Гончаров.

Компания сделала особый фокус на свежей продукции в магазинах: товары с короткими сроками годности составляют более 40% ассортимента. Посетителям доступен большой выбор готовой продукции. В магазинах работают собственные пекарни, в которых производится до 60 разных видов свежих хлебобулочных изделий. Также в «Пятёрочке» установлены кассы самообслуживания.

Одновременно с открытием магазинов в Иркутске заработал сервис экспресс-доставки продуктов «Пятёрочка Доставка». Услуга покрывает большую часть города и доступна в Октябрьском, Свердловском и частично Правобережном районах, но по мере открытия новых магазинов будет расширяться.

Ранее «Пятёрочка» подвела итоги акции «Бравлы». Общее количество выданных игрушек превысило 114 миллионов, а число установок мобильного приложения «Пятёрочка» увеличилось на 130%, заявили в компании.