«Пятёрочка» подвела итоги акции «Бравлы»

За время проведения акции «Бравлы» в торговой сети «Пятёрочка» доля чеков с суммой от 555 до 1100 рублей выросла на 1,1%. О подведении итогов акции сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию NEWS.ru.

«Бравлы» с момента запуска сразу вызвали высокий интерес у гостей торговой сети: только за первую неделю акции в подарок было выдано на 28% больше игрушек, чем запланировано, а приобретено за полную стоимость в 7,5 раза больше плана. Самый преданный фанат «бравлов» приобрёл за период проведения программы 111 игрушек по полной стоимости«, — говорится в сообщении.

Общее количество выданных игрушек превысило 114 миллионов. Товар «бравлов» в мобильном приложении «Пятёрочки» получил рейтинг 4,78, что выше рейтинга игрушки «начивка» — героя акции, прошедшей весной 2021 года. По данным Brand Analytics, общее количество упоминаний «бравлов» в поисковых запросах в Сети превысило 6,5 миллиона.

Также сообщается, что число установок мобильного приложения «Пятёрочка» увеличилось на 130%. В компании это связывают в том числе с интересом к игре в мобильном приложении. Всего за время акции в ней приняли участие более 1,75 миллиона уникальных пользователей. За прохождение различных уровней пользователи получали оферы — промокоды на заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка», купоны в популярные магазины, а также скидки на продукцию партнёров.

Акция «Бравлы» проходила в магазинах «Пятёрочка» с 24 августа по 4 октября 2021 года. Коллекцию мини-игрушек можно было собрать несколькими способами — получить бесплатно за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой», совершить покупку товаров партнёров акции либо приобрести отдельно по цене 55 рублей за игрушку.