Новая формула расчёта цен на бензин действует в России с 1 мая

https://static.news.ru/photo/8adb45c0-a191-11eb-b63d-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Скорректированный демпфер на бензин начнёт работать в России с 1 мая. Цель механизма — улучшить экономику нефтепереработки и удержать цены на топливо в стране в пределах инфляции.

Правительство приняло решение об изменении демпфера из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть, сообщил ТАСС.

Индикативная цена в новых условиях должна снизиться на четыре тысячи рублей по отношению к нынешней ставке. Это произойдёт до конца текущего года.

В следующем году снижение должны зафиксировать на уровне 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. А уже в 2023 году правительство намерено проиндексировать индикативную цену бензина на 3%.

Таким образом, объём компенсаций нефтеперерабатывающим предприятиям будет увеличен. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей.

В Министерстве энергетики подготовили постановление о введении временного запрета на вывоз из РФ отдельных видов топлива. Оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов и предполагает запрет на экспорт автомобильного бензина всех марок и лёгких дистиллятов в течение трёх месяцев. Это постановление может вступить в силу 26 июня, писал ранее NEWS.ru.