Новая формула расчёта цен на бензин действует в России с 1 мая

Скорректированный демпфер на бензин начнёт работать в России с 1 мая. Цель механизма — улучшить экономику нефтепереработки и удержать цены на топливо в стране в пределах инфляции.
Правительство приняло решение об изменении демпфера из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть,
Индикативная цена в новых условиях должна снизиться на четыре тысячи рублей по отношению к нынешней ставке. Это произойдёт до конца текущего года.
В следующем году снижение должны зафиксировать на уровне 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. А уже в 2023 году правительство намерено проиндексировать индикативную цену бензина на 3%.
Таким образом, объём компенсаций нефтеперерабатывающим предприятиям будет увеличен. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 млрд рублей.
В Министерстве энергетики подготовили постановление о введении временного запрета на вывоз из РФ отдельных видов топлива. Оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов и предполагает запрет на экспорт автомобильного бензина всех марок и лёгких дистиллятов в течение трёх месяцев. Это постановление может вступить в силу 26 июня, писал ранее NEWS.ru.