Минэнерго предложило на три месяца запретить экспорт бензина

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В Министерстве энергетики подготовили постановление о введении временного запрета на вывоз из РФ отдельных видов топлива. Оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов и предполагает запрет на экспорт автомобильного бензина всех марок и лёгких дистиллятов в течение трёх месяцев. Это постановление может вступить в силу 26 июня.

Запрет на экспорт топлива позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен, — говорится в пояснительной записке.

В документе также указано, что под исключение попадёт топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок, топливо, предназначенное для водного, воздушного, железнодорожного или автомобильного транспорта и используемое в пути следования, топливо, перевозимое для проведения международных соревнований, а также для нужд Минобороны.

Увеличение цен на топливо в мае 2018 года вынудило правительство принять экстренные меры — был введён демпферный механизм. Как стало известно ранее, Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения такой ситуации в России в ближайшее время.

Однако главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов считает, что отказ от демпфера значительно усилит колебания на топливном рынке и розничная цена литра бензина может как вырасти, так и упасть. Он добавил, что ограничение экспорта топлива, введение нормативов его продажи на внутрироссийском рынке или использование других мер приведёт к сокращению объёмов выпуска убыточных сортов и дефициту.